Их финишный рывок: расписание, трансляции и результаты последнего тура чемпионата Германии

Все девять матчей Бундеслиги начнутся в субботу, 27 июня, в одно и то же время

Сегодня подошел к финишу первый из национальных футбольных чемпионатов Европы, который доигрывается после длительной паузы из-за коронавируса. "Если Германия не сможет доиграть свой чемпионат, значит, не сможет никто", – заявлял полтора месяца назад немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос. И Германия смогла.

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Перед последним туром открытыми оставались вопросы: удастся ли "Байеру" ворваться в зону Лиги чемпионов и сможет ли "Вердер" избежать понижения в классе. Вашему вниманию – расписание трансляций, котировки букмекеров, результаты, турнирная таблица.

Суббота, 27 июня

16:30 "Боруссия" Д – "Хоффенхайм", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.80 – 4.50 – 3.75

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16:30 "Вольфсбург " – "Бавария", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 4.60 – 4.80 – 1.65

16:30 "Байер" – "Майнц", ТВ: "Футбол 3" (18:35)

Букмекеры: 1.30 – 6.40 – 8.80

16:30 "Аугсбург" – "Лейпциг", ТВ: "Футбол 2" (00:40)

Букмекеры: 6.80 – 5.70 – 1.40

16:30 "Айнтрахт" – "Падерборн"

Букмекеры: 1.30 – 6.50 – 9.10

16:30 "Боруссия" М – "Герта"

Букмекеры: 1.35 – 5.70 – 8.90

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16:30 "Вердер" – "Кельн"

Букмекеры: 1.57 – 4.80 – 5.10

16:30 "Унион" – "Фортуна"

Букмекеры: 3.70 – 3.45 – 2.10

16:30 "Фрайбург" – "Шальке"

Букмекеры: 2.00 – 3.75 – 3.65

Матчи чемпионата Германии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица Первой Бундеслиги

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