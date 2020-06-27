Их финишный рывок: расписание, трансляции и результаты последнего тура чемпионата Германии

Сегодня подошел к финишу первый из национальных футбольных чемпионатов Европы, который доигрывается после длительной паузы из-за коронавируса. "Если Германия не сможет доиграть свой чемпионат, значит, не сможет никто", – заявлял полтора месяца назад немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос. И Германия смогла.
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Перед последним туром открытыми оставались вопросы: удастся ли "Байеру" ворваться в зону Лиги чемпионов и сможет ли "Вердер" избежать понижения в классе. Вашему вниманию – расписание трансляций, котировки букмекеров, результаты, турнирная таблица.
Суббота, 27 июня
16:30 "Боруссия" Д – "Хоффенхайм", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.80 – 4.50 – 3.75
16:30 "Вольфсбург " – "Бавария", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 4.60 – 4.80 – 1.65
16:30 "Байер" – "Майнц", ТВ: "Футбол 3" (18:35)
Букмекеры: 1.30 – 6.40 – 8.80
16:30 "Аугсбург" – "Лейпциг", ТВ: "Футбол 2" (00:40)
Букмекеры: 6.80 – 5.70 – 1.40
16:30 "Айнтрахт" – "Падерборн"
Букмекеры: 1.30 – 6.50 – 9.10
16:30 "Боруссия" М – "Герта"
Букмекеры: 1.35 – 5.70 – 8.90
16:30 "Вердер" – "Кельн"
Букмекеры: 1.57 – 4.80 – 5.10
16:30 "Унион" – "Фортуна"
Букмекеры: 3.70 – 3.45 – 2.10
16:30 "Фрайбург" – "Шальке"
Букмекеры: 2.00 – 3.75 – 3.65
Матчи чемпионата Германии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица Первой Бундеслиги
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