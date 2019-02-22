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"Их в любой момент может догнать "Динамо": Ващук – о матче "Шахтера" против "Александрии"

Сегодня, 10:25

"Горняки" возобновят игры в чемпионате Украины после зимней паузы поединком против "Александрии", идущей на третьем месте в таблице

Владислав Ващук. Фото С.Николаева
Владислав Ващук. Фото С.Николаева.
"Их в любой момент может догнать "Динамо": Ващук – о матче "Шахтера" против "Александрии" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fb1/658/5c6fb16580265.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fb1/658/5c6fb16580265.jpg Футбол "Горняки" возобновят игры в чемпионате Украины после зимней паузы поединком против "Александрии", идущей на третьем месте в таблице

В субботу после зимней паузы возобновляется чемпионат Украины по футболу. Завершится 19-й тур Премьер-лиги в понедельник матчем "Шахтер" – "Александрия" в Харькове. Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился своим мнением о предстоящем поединке между чемпионом Украины и командой, идущей на третьем месте в турнирной таблице.

"В Харькове соскучились по футболу, конечно, зрители придут и будут болеть за сам футбол, в первую очередь. Что касается "Александрии", то команда голодна к официальным играм, тем более у них есть задача – занять третье место в чемпионате. Но они почувствовали вкус побед и хотят дальше радовать своих болельщиков. Поэтому я думаю, что они дадут бой "Шахтеру", – считает Ващук.

Также Ващук поделился мнением о готовности "Александрии" побороться за вторую строчку в турнирной таблице: "Я не могу точно сказать, готовы ли они ко второму месту. Но то, что они каждый матч выходят и стараются выкладываться – на 100%. Складывается ощущение, что они сначала играют, потом смотрят в турнирную таблицу. А конкурировать за второе место будут или нет, тут уже посмотрим после 5-го тура, сыгранного в этом году".

В четверг "Шахтер" вылетел из еврокубков, проиграв "Айнтрахту" в ответном поединке. Скажется ли это на действиях "горняков"? "Я бы не говорил об усталости физической, скорее, эмоциональной. Возможно, мотивация будет не настолько высока. Но все зависит от главного тренера, как он сможет зарядить команду на результат. "Шахтеру" нужно играть в чемпионате Украины так же, как они играют в еврокубках. Нельзя расслабляться в УПЛ с "Александрией", иначе их в любой момент может догнать "Динамо", – считает Ващук.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" пройдет в понедельник 25 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало игры – в 19:00.

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Тег Владислав Ващук, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Александрия

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