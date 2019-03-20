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Икер Касильяс продлил контракт с "Порту"

Сегодня, 13:29

Легендарный вратарь еще год будет играть за португальский клуб

Касильяс в Порту с 2015 года
Касильяс в Порту с 2015 года. Фото: AFP
Икер Касильяс продлил контракт с "Порту" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/224/37c/5c922437c602a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/224/37c/5c922437c602a.jpg Футбол Легендарный вратарь еще год будет играть за португальский клуб

Вратарь "Порту" Икер Касильяс продлил контракт со своей командой. Новое соглашение подписано еще на один сезон, сообщает официальный сайт португальского клуба.

37-летний Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года, проведя за команду 149 матчей, выиграв чемпионат и Суперкубок Португалии.

Ранее футболист долгое время выступал за "Реал". В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Касильяс – рекордсмен сборной Испании по количеству сыгранных матчей (167). Также является рекордсменом мира по количеству сухих матчей, проведенных за сборную (102), и рекордсменом по победам в матчах за сборную – 122.

Ранее мы писали, что румынские СМИ ополчились на Мирчу Луческу. Экс-тренер "Шахтера" возмущался, что Валерий Лобановский попал в десятку лучших тренеров в истории клубного футбола.

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Тег вратарь, Порту , Икер Касильяс

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Championat.ru

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