Илкай Гюндоган не хочет уходить из сборной Германии после скандала с фото Эрдогана

Сегодня, 18:45

Футболист "Манчестер Сити" прокомментировал историю с фото, после которой его освистывают немецкие фанаты

Илкай Гюндоган в матче за &quot;Манчестер Сити&quot;. Фото AFP
Илкай Гюндоган в матче за "Манчестер Сити". Фото AFP

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что не намерен завершать карьеру в сборной Германии, несмотря на давление со стороны общественности. Хавбек "горожан" и его соотечественник из "Арсенала" Месут Озил подверглись критике за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Накануне издание Spiegel сообщило, что во время чемпионата мира-2018 в сборной Германии произошел раскол. Одной из его причин стало происхождение некоторых футболистов. Среди них были Гюндоган, Озил и Жером Боатенг.

"Всю свою жизнь в Германии у меня был только положительный опыт, я хочу повторить это четко, – цитирует Bild Гюндогана. – Но есть те, кто использовал фотографию с Эрдоганом в политических целях. В том числе, переступив границы расизма. Если такое количество людей совершает нападки на вас, если вас освистывают фанаты, а политики оскорбляют, вы задаетесь вопросом: "Станет ли все когда-нибудь по-прежнему? Но я не хочу убегать. Я хочу продолжать играть за Германию, если Йоахим Лев будет вызывать меня".

Скандал с фотографиями Гюндогана и Озила с Эрдоганом разразился незадолго до начала чемпионата мира-2018 в России, на котором команда не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии четыре года назад. Немцы не вышли из группы, заняв четвертое место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.
сборная Германии, Илкай Гюндоган

Вы сейчас просматриваете новость "Илкай Гюндоган не хочет уходить из сборной Германии после скандала с фото Эрдогана". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Германия вылетела с чемпионата мира-2018, не выйдя из группы. Фото AFP

Игроки сборной Германии на ЧМ-2018 разделились на два лагеря: "канакен" и "картошка"

Вчера, 15:12

Немецкие журналисты узнали детали конфликта внутри немецкой сборной, которая на чемпионате мира в России не смогла выйти из группы

Футбол

Фото AFP

Обновился рейтинг ФИФА: Франция - новый лидер, Украина сохраняет позицию

16 Августа, 13:00

Германия опустилась на рекордно низкую позицию с 2005 года
Загрузка...
Загрузка...