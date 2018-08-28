Илкай Гюндоган не хочет уходить из сборной Германии после скандала с фото Эрдогана

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что не намерен завершать карьеру в сборной Германии, несмотря на давление со стороны общественности. Хавбек "горожан" и его соотечественник из "Арсенала" Месут Озил подверглись критике за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Накануне издание Spiegel сообщило, что во время чемпионата мира-2018 в сборной Германии произошел раскол. Одной из его причин стало происхождение некоторых футболистов. Среди них были Гюндоган, Озил и Жером Боатенг.

"Всю свою жизнь в Германии у меня был только положительный опыт, я хочу повторить это четко, – цитирует Bild Гюндогана. – Но есть те, кто использовал фотографию с Эрдоганом в политических целях. В том числе, переступив границы расизма. Если такое количество людей совершает нападки на вас, если вас освистывают фанаты, а политики оскорбляют, вы задаетесь вопросом: "Станет ли все когда-нибудь по-прежнему? Но я не хочу убегать. Я хочу продолжать играть за Германию, если Йоахим Лев будет вызывать меня".

Скандал с фотографиями Гюндогана и Озила с Эрдоганом разразился незадолго до начала чемпионата мира-2018 в России, на котором команда не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии четыре года назад. Немцы не вышли из группы, заняв четвертое место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.