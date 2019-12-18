Им будет играть "Шахтер": представлен мяч плей-офф Лиги Европы

На мяч нанесен силуэт стадиона в Гданьске, где пройдет главный поединок турнира

/ Фото: UEFA.com

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УЕФА представил мяч, которым команды будут играть в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2019/20 годов. Мяч раскрашен в классические цвета турнира, а также на нем изображен силуэт стадиона "Энерга-Гданьск" в Гданьске. Именно на этой арене в Польше пройдет финальный матч 27 мая. Кстати, во втором по значимости турнире Европы команды играют мячами японской компании Molten, которая специализируется на изготовлении мячей для баскетбола.

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Напомним, что от Украины в турнире продолжает борьбу только донецкий "Шахтер", который занял третье место по итогам группового этапа Лиги чемпионов. В 1/16 финала "горняки" встретятся с португальской "Бенфикой". Все результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы есть на нашем сайте.

Как мы писали ранее, на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года. Встреча состоится в Харькове 20 февраля 2020 года, начало – в 19:55. Ответный поединок пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Смотрите обзор последнего матча "Шахтера" в Лиге чемпионов против итальянской "Аталанты":

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