Им помешали ветер, дождь и... мяч: тренер "МЮ" объяснил неуверенную игру команды в Брюгге

В одном из матчей 1/16 финала Лиги Европы в четверг в Бельгии "Брюгге" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью. Как мы писали, оба мяча соперники забили после ошибок.

После поединка главный тренер английского гранда Уле-Гуннар Сульшер пожаловался на неблагоприятные условия, в которые попала его команда. В том числе не понравился норвежскому специалисту и... мяч:

"Матч был очень трудный. Мы играли против хорошо организованной команды. Да и сам матч проходил в непростых условиях. Вряд ли кто-то назовет эту игру лучшей в своей жизни. Состояние поля и мяч все только усложняли. Можете спросить у любого из игроков. Почему мяч? Он был другим по сравнению с чемпионатом Англии, и с ним трудно играть. Можете сами попробовать, если не верите. Он легкий. Я понимаю, что условия одинаковые для обеих команд, но ветер и дождь повлияли на этот поединок".

Узнайте результаты всех матчей 1/16 финала Лиги Европы. Повторное свидание "Брюгге" и "МЮ" пройдет в уже следующий четверг, 27 февраля.

Смотрите, видеообзор матча "Брюгге" – "Манчестер Юнайтед"

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