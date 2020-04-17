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"Им придется остановить его": легенда сборной Италии рассказал о карьере культового кипера

17 апреля, 18:01

Максим Перепелица

Франческо Тотти считает, что Буффон хочет играть до 50 лет

Бывший форвард сборной Италии Франческо Тотти считает, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов продолжать карьеру до своего 50-летия. Кстати, 42-летний Джанлуиджи Буффон договорился с туринским "Ювентусом" о новом контракте.

"Ну, вы знаете, он не захочет останавливаться. Им придется остановить его, что совсем другое. Я скажу вам, что Джиджи хочет играть до 50 лет, он может играть еще два или три сезона", – сказал Тотти в эфире в Instagram.

За свою карьеру 42-летний Буффон отыграл за "Юве" свыше 500 матчей. Вместе с командой он неоднократно становился чемпионом Италии, брал Кубок и Суперкубок страны.

Также недавно Буффон провел 51-й "сухой" матч в Лиге чемпионов и стал вторым в списке самых возрастных игроков. Голкипер "Ювентуса" оставил свои ворота в неприкосновенности в поединке против "Байера". Надежнее него в турнире выступает только Икер Касильяс, правда испанец давно находится вне игры из-за проблем с сердцем.

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Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Интер" в чемпионате Италии до карантина:

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чемпионат Италии Ювентус Турин Франческо Тотти Рома Италия Джанлуиджи Буффон

Источник: Сегодня|Спорт

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