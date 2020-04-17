"Им придется остановить его": легенда сборной Италии рассказал о карьере культового кипера

Франческо Тотти считает, что Буффон хочет играть до 50 лет

Бывший форвард сборной Италии Франческо Тотти считает, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов продолжать карьеру до своего 50-летия. Кстати, 42-летний Джанлуиджи Буффон договорился с туринским "Ювентусом" о новом контракте.

"Ну, вы знаете, он не захочет останавливаться. Им придется остановить его, что совсем другое. Я скажу вам, что Джиджи хочет играть до 50 лет, он может играть еще два или три сезона", – сказал Тотти в эфире в Instagram.

За свою карьеру 42-летний Буффон отыграл за "Юве" свыше 500 матчей. Вместе с командой он неоднократно становился чемпионом Италии, брал Кубок и Суперкубок страны.

Также недавно Буффон провел 51-й "сухой" матч в Лиге чемпионов и стал вторым в списке самых возрастных игроков. Голкипер "Ювентуса" оставил свои ворота в неприкосновенности в поединке против "Байера". Надежнее него в турнире выступает только Икер Касильяс, правда испанец давно находится вне игры из-за проблем с сердцем.

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