Им все было безразлично: Ребров рассказал всю правду о конфликте с тремя игроками "Динамо"

Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал об отношениях с некоторыми игроками клуба. Тренер признался, что ему тяжело работалось с Евгением Хачериди, Денисом Гармашем и Сергеем Рыбалкой – эта тройка не слушалась наставника, проявляя свой тяжелый характер.

"Проблема была в том, что они были вместе. Если бы они были по отдельности, то, наверное, они бы совсем иначе воспринимали наши требования, требования к себе. Но когда они вдвоем – это сложнее.

Ещё третий был Рыбалка. Вот они втроем были как три богатыря, которым вообще все было безразлично. Хачереди просто нужно сменить команду. Я уверен, что это футболист высокого уровня, но ему нужно поменять обстановку", – сказал Ребров в передаче Вацко Light.

Добавим, что Хачериди "побил горшки" не только с Ребровым. Нынешний наставник киевлян Александр Хацкевич отстранил от первой команды до конца контракта. Летом защитник покинет "Динамо" в статусе свободного агента.

Рыбалка прошлым летом был отправлен в аренду в турецкий "Сивасспор", а Гармаш остался в клубе и является ключевым игроком команды.