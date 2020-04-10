Именинник дня: бразильский "Робби" с сумасшедшей "пушкой", которого боялись многие форварды мира

Сегодня, 10 апреля, исполнилось 47 лет выдающемуся защитнику сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роберто Карлосу. Легендарный бразилец запомнился под прозвищем "Робби", а о его феноменальной левой ноге говорили многие. Прежде всего, Карлос любил бить с дальних дистанций. Его невероятная "пушка" не оставляла шансов киперам мира. Так, один из памятных голов случился в ворота сборной Франции в 1997 году.

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Кроме того, его также боялись и форварды, за его манеру защищаться. Он буквально "выгрызал" мяч у игроков. Предлагаем насладиться лучшими моментами в карьере футболиста.

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Отметим, что Роберто Карлос выиграл три раза Лигу чемпионов, а также становился чемпионом мира в 2002 году вместе с Бразилией. Футболист провел свои лучшие годы, играя за мадридский "Реал" с 1996 по 2007 года, где забил более 50 голов. Также бразилец успел поиграть за бразильские клубы "Униан", "Палмейрас" и "Коринтианс", итальянский "Интер", турецкий "Фенербахче", российский "Анжи" и индийский "Дели Дайнамос".

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