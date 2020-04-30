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Именинник дня: знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед", чью фамилию все читают неправильно

30 апреля, 14:29

Андрей Фоменко

Джон О'Шей завершил карьеру в свой день рождения в 38 лет ровно год назад

Сегодня, 30 апреля, свой день рождения отмечает бывший ирландский футболист Джон О'Шей. Лучшие годы своей карьеры защитник провел в "Манчестер Юнайтед", с которым в 2009 году выигрывал Лигу чемпионов. Фамилию знаменитого ирландца едва ли не во всем мире называли неправильно – О'Ши. Однако, поскольку Джон – ирландец, правильно ее читать следует О'Шей. К слову, игрок "МЮ" вспомнил первую встречу с Роналду: Джону нужен был кислородный баллон.

За "красных дьяволов" Джон выступал с 1999 по 2011 гг., за это время пять раз победив в чемпионате Англии, четырежды – в Суперкубке Англии, трижды – в Кубке лиги, раз – в Кубке страны. Также О'Шей выигрывал с "МЮ" клубный чемпионат мира в 2008 году. Защитник славился цепкостью и выносливостью. А как-то даже прокинул мяч между ног самому португальскому технарю Луишу Фигу из "Реала".

После "МЮ" О'Шей еще восемь лет играл: семь – в "Сандерленде", сезон – во втором дивизионе в "Рединге". Интересно, что карьеру Джон решил официально завершить в свой день рождения – год назад, в 2019-м. И вскоре, в 38 лет, вошел в тренерский штаб "Рединга". А уже в 2020 году стал ассистентом главного тренера в молодежной сборной Ирландии.

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Кстати, за свою национальную команду, где он был капитаном много лет, О'Шей провел 118 матчей – третий показатель в истории. При этом Джон забил три мяча: Австралии (1:1), Казахстану (2:1) и Германии (1:1). Причем выездной гол в Гельзенкирхене в 2014 году принес ирландцам почетную ничью в отборе на Евро-2016.

Читайте, как команде английской Премьер-лиги разрешили установить стоячие места.

Смотрите, как Ирландия играла со Швейцарией в отборе на чемпионат Европы

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