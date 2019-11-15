Именинник и новоиспеченный папа вместе с другими игроками сборной уже в Белграде

Национальная команда готовится к поединку против Сербии

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Национальная сборная Украины перебралась из Запорожья в Белград, где 17 ноября проведет заключительный поединок отбора к Евро-2020 против Сербии. Ранее, подопечные Шевченко обыграли Эстонию в товарищеском матче.

В составе делегации оказалось 24 футболиста. В том числе и Евгений Коноплянка, пропустивший игру с Эстонией из-за болезни.

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Также к команде присоединился и Руслан Малиновский, где его лично и поздравила команда с рождением дочери.

К слову, еще на украинской земле свою порцию теплых слов получил Виктор Цыганков, отмечающий свой 22 день рождения. После запланированного обеда и отдыха, команда отправится на вечернюю тренировку, которая состоится на стадионе Чукарички.

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Напомним, что в воскресенье нашу сборную ждет завершающий матч квалификации Евро-2020 – в Белграде против сербов. Вчера Сербия с трудом обыграла дома Люксембург.

Видео гола Безуса и обзор матча Украина – Эстония:

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