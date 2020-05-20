Именинники дня – прославленные футбольные вратари "президент" Икер Касильяс и "музыкант" Петр Чех

Знаменитые игроки родились 20 мая с разницей в один год в начале 1980-х

По иронии судьбы сегодня, 20 мая, празднуют день рождения сразу два звездных голкипера, которые родились с разницей в один день: Икер Касильяс и Петр Чех. Испанец появился на свет в Мадриде на год раньше, в 1981-м, чем чешский коллега в городе Плзень. Оба запомнились феноменальными выступлениями во время длительной карьеры, а сильная национальная сборная помогла Икеру собрать более солидную коллекцию трофеев. К слову, недавно Касильяс официально заявил о желании стать главой испанского футбола – президентом федерации. Хотя перед этим перенес инфаркт.

Лучшие годы испанца прошли в "Реале", в основной команде которого он начал выступать уже в 18 лет. С клубом он выигрывал, кроме Примеры и Кубка короля, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА. Несколько раз признавался лучшим вратарем мира по разным версиям, а со сборной Испании выиграл чемпионат мира-2010 и чемпионаты Европы 2008 и 2012 гг. Причем, победный финал Евро-2012 в Киеве над Италией стал для Икера сотым матчем в форме национальной команды.

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А последние годы он выступал в "Порту", где установил рекорды по количеству всех матчей и "сухих" поединков (57) в Лиге чемпионов. Еще к 2015 году Касильяс первым в истории выиграл все главные футбольные турниры.

Путь Чеха был более тернистым. После, казалось бы, феноменального сезона в чешской "Спарте" в Лиге чемпионов 2001/2002 его купил скромный французский "Ренн". Лишь после двух лет во Франции голкипер сборной Чехии нашел свое место в "Челси". В Лондоне он выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, побеждал во всех английских турнирах.

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Во время одного из матчей в Англии он получил тяжелую травму головы. Поэтому после возвращения носил специальный шлем и к нему приклеилось прозвище "Танкист". Так в нем вратарь и играл до окончания карьеры – в 2019 году в форме "Арсенала". В финале Лиги Европы Петя пропустил четыре мяча от бывшего клуба – "Челси".

Кроме футбола, Чех известен увлечением музыкой и хоккеем. В сезоне 2019/2020 он играл в хоккейном чемпионате Англии. Мы писали о том, что знаменитый футбольный вратарь претендует на награду в хоккее. Петр играл на нескольких концертах музыкальных групп в качестве барабанщика! Также у него есть юридическое образование.

Смотрите, как последний клуб Касильяса, "Порту", играл в плей-офф Лиги Европы с немецким "Байером"

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