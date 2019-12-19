Имя шикарного стадиона, который пробил брешь в бюджете "Тоттенхэма", продают за 375 миллионов

Но желающих заключить контракт сразу на 15 лет пока не видно

Стадион "Тоттенхэма" / Фото: Tottenham Hotspur FC

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"Тоттенхэм" пытается продать название своего будущего стадиона за кругленькую сумму. Лондонский клуб просит у спонсора за это право 25 миллионов фунтов стерлингов в год. Однако пока ни одна компания не проявила желания пойти на сделку на таких условиях. Особенно, если учесть, что "шпоры" хотят заключить контракт сразу на 15 лет, чтобы заработать 375 миллионов. Новая арена "Тоттенхэма" должна быть открыта в апреле 2020 года.

Видимо, таким образом боссы лондонского коллектива хотят несколько подлатать дыру в бюджете клуба, которая образовалась после строительства стадиона, а также все-таки найти хоть какие-то деньги для усиления состава. Ведь ранее мы писали, что руководство "Тоттенхэма" не выделит Жозе Моуриньо средства на трансферы.

По информации The Guardian, "шпорам" приходится жить в режиме жесткой экономии из-за долгов, связанных со строительством нового стадиона. При этом, немалая роль в бюджете отводится призовым от участия в Лиге чемпионов, поэтому главная задача для португальца – занять место в топ-4 английской Премьер-лиги, чтобы квалифицироваться в главный еврокубок и на следующий сезон.

Смотрите, как лондонцы играли в финале последней Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Энтони Джошуа хочет провести бой на новом стадионе "Тоттенхэма". Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа может провести очередной поединок на новом стадионе клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Ранее Джошуа дважды дрался на стадионе "Уэмбли".

"Хочу, чтобы Джошуа провел бой на новом стадионе "Тоттенхэма", – сказал Хирн. – Шоу на больших стадионах – редкость. Но Джошуа уже вырос из закрытых арен. Новый стадион "Тоттенхэма" выглядит невероятно, он ультрасовременен, настоящее произведение искусства. Думаю, что его можно использовать для таких соревнований".

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