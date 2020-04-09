"Иначе меня бы уже не было в живых": Касильяс рассказал, что спасло его после инфаркта

По словам знаменитого вратаря, ему повезло, что сердечный приступ с ним случился именно во время тренировки

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании 38-летний Икер Касильяс рассказал о пережитом 1 мая 2019 года инфаркте. В то время он выступал за португальский "Порту". А сейчас, напомним, Касильяс метит в боссы испанского футбола.

"Я страшно испугался. Повезло, что я был в тренировочном лагере и врач действовал очень быстро. Он спас мне жизнь. Если бы это случилось в каком-то другом месте, меня бы уже не было в живых", – приводит слова Касильяса испанское издание AS.

Икер Касильяс с женой / Фото: AFP

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Напомним, Икер Касильяс перенес инфаркт, находясь на тренировочной базе "Порту", и первую помощь ему оказывал врач команды. В феврале 2020 году вратарь завершил карьеру по состоянию здоровья. Касильяс – двукратный чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании, а также трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала".

Как мы писали накануне, Касильяс затеял уникальный матч "Реала" и "Барселоны". Икер предложил сыграть винтажное "Эль класико" после окончания пандемии коронавируса, а собранные деньги направить на благотворительность.

Смотрите самые яркие кадры красавицы-жены Икера Касильяса – Сары Карбонеро

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Сара Карбонеро – жена Икера Касильяса. Фото из Instagram

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