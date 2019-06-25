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"Иначе можно закончить карьеру": Рудько рассказал, почему ушел из "Динамо" к россиянину

25 июня, 20:36

27-летний голкипер прокомментировал подписание контракта с кипрским клубом "Пафос"

Артур Рудько
Артур Рудько. Фото: Instagram

Бывший голкипер "Динамо" Артур Рудько по прозвищу Капитан Америка, накануне подписавший контракт с кипрским "Пафосом", рассказал о причинах своего ухода из киевского клуба. "У меня заканчивался контракт с "Динамо", поэтому с радостью откликнулся на поступившее предложение. Думал над этим недолго, потому что я и так два года не играл, поэтому надо было уходить из "Динамо" и менять обстановку", – отметил Рудько.

"Было ли предложение продлить контракт с "Динамо"? Разговоры были, но лично со мной никто не разговаривал, – уточнил Артур Рудько. – Дальше оставаться в команде не было смысла, надо играть, иначе так скоро можно вообще закончить карьеру. В силу различных обстоятельств шансов в "Динамо" у меня было мало, поэтому мое решение выглядит очевидным. Тем не менее, никаких обид на руководство "Динамо" у меня нет, только слова благодарности клубу, персоналу команды".

О своем трудоустройстве на Кипре Рудько сказал следующее: "Других конкретных вариантов продолжения карьеры почти не было. Киприоты выразили конкретную заинтересованность с конкретным предложением. "Пафос" - это амбициозный проект. Президент заинтересован, чтобы команда по итогам чемпионата попала в зону еврокубков".

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Как мы сообщали накануне, друг Милевского помог россиянину бесплатно забрать у "Динамо" вратаря. Рудько, который был основным кипером киевлян при Реброве, перебрался в восьмую команду Кипра. Президентом и хозяином "Пафоса", за который отныне будет выступать украинец, является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Вместе с тем, как стало известно сегодня, произошли изменения в тренерском штабе "Динамо": в нем появился человек Реброва. Висенте Гомес, у которого не заладилось в Москве, вернулся в киевское "Динамо" - он заменит своего земляка.

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Тег Динамо Киев, чемпионат Кипра, Артур Рудько

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SportArena

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