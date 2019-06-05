Инфантино будет рулить мировым футболом до 53 лет: "Спасибо тем, кто меня ненавидит"

В Париже нынешнего босса ФИФА оставили на новый срок. Он был единственным кандидатом на выборах

Джанни Инфантино. Фото: AFP

Швейцарский юрист и отец четверых детей Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола на новый четырехлетний срок до 2023 года. Такое решение было принято в среду, 5 июня, на конгрессе организации в Париже. Отметим, что 49-летний Инфантино являлся единственным кандидатом на пост главы ФИФА, выборы прошли на безальтернативной основе. Джанни возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост после коррупционного скандала в ФИФА.

"Спасибо членам моей семьи, друзьям и всем тем, кто меня и любит, и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам и легендам футбола. Большая честь работать в ФИФА. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами на пользу футбола", – сказал после своего переизбрания Джанни Инфантино.

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