"Ингулец" упустил путевку в элиту в матче с "Рухом" из-за пенальти от Катерины Монзуль и VAR

За тур до завершения соревнования никто не гарантировал себе выход в Премьер-лигу

Интриге в матчах украинской Первой лиги может позавидовать любой чемпионат. За тур до финиша сезона 2019/2020 никто из лидеров не гарантировал себя повышение в классе. И это при том, что в этом году сразу три клуба второго по рангу дивизиона могут выйти в Премьер-лигу! Ранее мы сообщали, что за два тура до окончания сезона в Первой лиге на выход в элиту претендуют шесть команд.

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В пятницу прошел 29-й, предпоследний, тур. В самом интересном матче "Ингулец" в пгт Петрово разошелся ничьей 1:1 с "Рухом" – там все решилось в концовке. Гости из Львова забили в свои ворота на 84-й минуте, а на четвертой дополнительной – реализовали пенальти. 11-метровый назначила рефери Катерина Монзуль, а на матче работала система VAR. Уже на 96-й минуте судья удалила игрока "Ингульца". Смотрите обзор "горячего" поединка.

Из других результатов выделим гостевую победу "Миная" над "Авангардом" (2:0), "Волыни" – над "Горняком-Спорт" (3:0) и "Агробизнеса" – над "Черноморцем" в Одессе (1:0).

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Пока что никто даже из тройки лидеров не гарантировал себе путевку в элитный дивизион. Все поединки последнего тура начнутся в четверг, 13 августа, в 17:30.

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Смотрите, как "Ингулец" противостоял "Шахтеру" в финале Кубка Украины в 2019 году:

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