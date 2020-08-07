Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Ингулец" упустил путевку в элиту в матче с "Рухом" из-за пенальти от Катерины Монзуль и VAR

7 августа, 21:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

За тур до завершения соревнования никто не гарантировал себе выход в Премьер-лигу

Интриге в матчах украинской Первой лиги может позавидовать любой чемпионат. За тур до финиша сезона 2019/2020 никто из лидеров не гарантировал себя повышение в классе. И это при том, что в этом году сразу три клуба второго по рангу дивизиона могут выйти в Премьер-лигу! Ранее мы сообщали, что за два тура до окончания сезона в Первой лиге на выход в элиту претендуют шесть команд.

Реклама

В пятницу прошел 29-й, предпоследний, тур. В самом интересном матче "Ингулец" в пгт Петрово разошелся ничьей 1:1 с "Рухом" – там все решилось в концовке. Гости из Львова забили в свои ворота на 84-й минуте, а на четвертой дополнительной – реализовали пенальти. 11-метровый назначила рефери Катерина Монзуль, а на матче работала система VAR. Уже на 96-й минуте судья удалила игрока "Ингульца". Смотрите обзор "горячего" поединка.

Из других результатов выделим гостевую победу "Миная" над "Авангардом" (2:0), "Волыни" – над "Горняком-Спорт" (3:0) и "Агробизнеса" – над "Черноморцем" в Одессе (1:0).

В тренде
Тренер "Базеля" Марсель Коллер: "Шахтер" – явный фаворит. Но у нас тоже есть бразильцы"
Реклама

Пока что никто даже из тройки лидеров не гарантировал себе путевку в элитный дивизион. Все поединки последнего тура начнутся в четверг, 13 августа, в 17:30.

Читайте также: президент ПФЛ ушел в отставку на волне недоверия.

Смотрите, как "Ингулец" противостоял "Шахтеру" в финале Кубка Украины в 2019 году:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол первая лига Минай Ингулец Рух Львов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять