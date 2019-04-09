"Ингулец" впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины: "Нам нечего терять, а на соперника давит ответственность"

Клубы украинской Премьер-лиги в полуфинале Кубка едут в гости к "младшим": "Заря" сыграет с "Ингульцом", "Шахтер" – с "Днепром"

"Ингулец" впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Украины.

"Ингулец" впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины: "Нам нечего терять, а на соперника давит ответственность" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c3b/fb4/5cac3bfb42e54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c3b/fb4/5cac3bfb42e54.jpg 2019-04-09T09:34:37+03:00 Футбол Клубы украинской Премьер-лиги в полуфинале Кубка едут в гости к "младшим": "Заря" сыграет с "Ингульцом", "Шахтер" - с "Днепром"

Вчера прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины-2018/19. Впервые на этой стадии сыграют сразу два представителя первой лиги — "Днепр 1" и "Ингулец". Им по жребию выпало принимать на своем поле команды УПЛ: днепрянам – "Шахтер", клубу из кировоградского райцентра Петрово – "Зарю". Базовый день полуфиналов – 17 апреля.

"Мы уже переписали историю клуба, такое дело сделали. Но постараемся на этом не останавливаться, – поделился с "Сегодня" полузащитник "Ингульца" Артем Щедрый, автор гола в ворота "Карпат" в воскресном четвертьфинале. – По игре мы заслуживали победить еще в основное время. Когда "Карпаты" на 96-й минуте сравняли счет, было так обидно, такое опустошение внутри. Но хорошо, что в итоге все так закончилось. Президент после матча позвонил в раздевалку по громкой связи, всех поздравлял, было видно, что очень доволен. Премиальные? Ну, об этом мы узнаем, когда соберемся после выходных. Полуфинал с "Зарей"? Ну, это все-таки не "Шахтер". Не думаю, что с "Днепром" было бы проще – они сейчас показывают очень сильную игру. Нам надо сыграть так, как с "Карпатами" – на 120% своих возможностей. В любом случае, на нас не будет давления. Что мы теряем? Это на "Зарю" будет давить ответственность – как бы не проиграть команде Первой лиги. А как все сложится – посмотрим".

Несколько лет назад дополнительным бонусом для "Ингульца" за выход в финал могла бы стать путевка в Лигу Европы (при попадании на команду, у которой путевка в ЛЧ). Но согласно нынешнему циркуляру УЕФА, в еврокубки попадает только победитель национального Кубка.



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