"Ингулец" впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины: "Нам нечего терять, а на соперника давит ответственность"
Клубы украинской Премьер-лиги в полуфинале Кубка едут в гости к "младшим": "Заря" сыграет с "Ингульцом", "Шахтер" – с "Днепром"
Вчера прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины-2018/19. Впервые на этой стадии сыграют сразу два представителя первой лиги — "Днепр 1" и "Ингулец". Им по жребию выпало принимать на своем поле команды УПЛ: днепрянам – "Шахтер", клубу из кировоградского райцентра Петрово – "Зарю". Базовый день полуфиналов – 17 апреля.
"Мы уже переписали историю клуба, такое дело сделали. Но постараемся на этом не останавливаться, – поделился с "Сегодня" полузащитник "Ингульца" Артем Щедрый, автор гола в ворота "Карпат" в воскресном четвертьфинале. – По игре мы заслуживали победить еще в основное время. Когда "Карпаты" на 96-й минуте сравняли счет, было так обидно, такое опустошение внутри. Но хорошо, что в итоге все так закончилось. Президент после матча позвонил в раздевалку по громкой связи, всех поздравлял, было видно, что очень доволен. Премиальные? Ну, об этом мы узнаем, когда соберемся после выходных. Полуфинал с "Зарей"? Ну, это все-таки не "Шахтер". Не думаю, что с "Днепром" было бы проще – они сейчас показывают очень сильную игру. Нам надо сыграть так, как с "Карпатами" – на 120% своих возможностей. В любом случае, на нас не будет давления. Что мы теряем? Это на "Зарю" будет давить ответственность – как бы не проиграть команде Первой лиги. А как все сложится – посмотрим".
Несколько лет назад дополнительным бонусом для "Ингульца" за выход в финал могла бы стать путевка в Лигу Европы (при попадании на команду, у которой путевка в ЛЧ). Но согласно нынешнему циркуляру УЕФА, в еврокубки попадает только победитель национального Кубка.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "Ингулец" впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины: "Нам нечего терять, а на соперника давит ответственность"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитаны в онлайне: в сеть попала переписка Тайсона и Цыганкова после матча в Кубке
Тайсон написал динамовцу девять слов на английском. Цыганков ответил бразильцу десятью