Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Ингулец" впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины: "Нам нечего терять, а на соперника давит ответственность"

Сегодня, 09:34

Клубы украинской Премьер-лиги в полуфинале Кубка едут в гости к "младшим": "Заря" сыграет с "Ингульцом", "Шахтер" – с "Днепром"

"Ингулец" впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Украины
"Ингулец" впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Украины.
"Ингулец" впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины: "Нам нечего терять, а на соперника давит ответственность" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c3b/fb4/5cac3bfb42e54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c3b/fb4/5cac3bfb42e54.jpg Футбол Клубы украинской Премьер-лиги в полуфинале Кубка едут в гости к "младшим": "Заря" сыграет с "Ингульцом", "Шахтер" - с "Днепром"

Вчера прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины-2018/19. Впервые на этой стадии сыграют сразу два представителя первой лиги — "Днепр 1" и "Ингулец". Им по жребию выпало принимать на своем поле команды УПЛ: днепрянам – "Шахтер", клубу из кировоградского райцентра Петрово – "Зарю". Базовый день полуфиналов – 17 апреля.

"Мы уже переписали историю клуба, такое дело сделали. Но постараемся на этом не останавливаться, – поделился с "Сегодня" полузащитник "Ингульца" Артем Щедрый, автор гола в ворота "Карпат" в воскресном четвертьфинале. – По игре мы заслуживали победить еще в основное время. Когда "Карпаты" на 96-й минуте сравняли счет, было так обидно, такое опустошение внутри. Но хорошо, что в итоге все так закончилось. Президент после матча позвонил в раздевалку по громкой связи, всех поздравлял, было видно, что очень доволен. Премиальные? Ну, об этом мы узнаем, когда соберемся после выходных. Полуфинал с "Зарей"? Ну, это все-таки не "Шахтер". Не думаю, что с "Днепром" было бы проще – они сейчас показывают очень сильную игру. Нам надо сыграть так, как с "Карпатами" – на 120% своих возможностей. В любом случае, на нас не будет давления. Что мы теряем? Это на "Зарю" будет давить ответственность – как бы не проиграть команде Первой лиги. А как все сложится – посмотрим".

Несколько лет назад дополнительным бонусом для "Ингульца" за выход в финал могла бы стать путевка в Лигу Европы (при попадании на команду, у которой путевка в ЛЧ). Но согласно нынешнему циркуляру УЕФА, в еврокубки попадает только победитель национального Кубка.
 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Шахтер Донецк, Заря Луганск, Днепр-1, Ингулец

Вы сейчас просматриваете новость " "Ингулец" впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины: "Нам нечего терять, а на соперника давит ответственность"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Капитаны в онлайне: в сеть попала переписка Тайсона и Цыганкова после матча в Кубке

Вчера, 23:01

Тайсон написал динамовцу девять слов на английском. Цыганков ответил бразильцу десятью

Кубок Украины скрытой камерой: "Шахтер" показал, что творилось за кулисами матча с "Динамо"

Вчера, 19:37

"Горняки" впервые провели трансляцию битвы с Динамо скрытой камерой

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

Ахметов спас Донбасс от гуманитарной катастрофы? – опрос

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

Гриценко провел встречу с кандидатом в президенты Зеленским

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

7 апреля, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

7 апреля, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

6 апреля, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Дарио Срна: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками"

6 апреля, 12:22

"Болельщики хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей", – говорит экс-капитан "горняков"

Девушка дня. Очень жаркая супруга капитана "Кардиффа"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

США определились, кого поддержат на выборах в Украине