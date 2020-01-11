"Интер" – "Аталанта": где смотреть матч лидеров чемпионата Италии против команды Малиновского

Список трансляций горячего субботнего противостояния в Серии А - на ТВ и в интернете

Руслан Малиновский и его "Аталанта" / Фото: Reuters

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В субботу, 11 января, лидера чемпионата Италии "Интер" ждет серьезное испытание. На своем поле "нерадзурри" принимают "Аталанту" Руслана Малиновского, которая два последних поединка с "Миланом" и "Пармой" выиграла с общим счетом 10:0. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн "Интер" – "Аталанта" можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

"Да, мы – зимние чемпионы, но этот титул не имеет особой ценности. Побеждает тот, кто опережает соперника в конце сезона, – заявил перед игрой с "Аталантой" главный тренер "Интера" Антонио Конте. – Сейчас "Аталанта" намного сильнее, чем год назад. Я знаю ее тренера Гасперини, он отлично работает. За последние годы они увеличили стоимость команды, набрали ритм, играют интенсивно, и на них приятно смотреть. Нам важно выиграть, но для этого нужно будет прыгнуть выше головы"

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Последние 10 личных встреч "Интера" и "Аталанты"

Где смотреть матч "Интер" – "Аталанта"

Суббота, канал "Футбол 1", 21:45 live

Суббота, сайт oll.tv (по подписке) 21:45 live

(по подписке) 21:45 live Воскресенье, канал "Футбол 2", 06:00 повтор

Воскресенье, канал "Футбол 1", 13:55 повтор

Понедельник, канал "Футбол 2", 12:00 повтор

Понедельник, канал "Футбол 2", 20:00 повтор

Смотрите, как "Аталанта" перед матчем с "Интером" разгромила "Милан" и "Парму"

Котировки на матч "Интер" – "Аталанта" 11 января. Аналитики предрекают боевое противостояние. "Интер" называют фаворитом поединка, но не безоговорочным. На победу "нерадзурри" установлен коэффициент 2.20, на ничью – 3.70, на победу команды из Бергамо – 3.20. Иными словами, вероятность выигрыша матча "Интером" оценивается в 44 процента, ничейного исхода – в 26 процентов, а выигрыша "Аталанты" – в 30 процентов. Между тем в качестве наиболее вероятного счета игры букмекеры видят ничью 1:1. Коэффициент на такой исход равен 7.70.

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Смотрите, как "Интер" перед матчем с "Аталантой" обыграл на выезде "Наполи" (3:1)

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