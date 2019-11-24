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"Интер" громит "быков" и повторяет рекорд 69-летней давности

24 ноября, 11:14

Лукаку повторил достижение Иштвана Ньерша по количеству голов в дебютном сезоне

"Интер" одержал победу в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А с "Торино". Встреча завершилась со счетом 0:3. Для "Интера" эта победа стала 11-й в 13 матчах чемпионата Италии с начала нынешней кампании. Таким образом, миланский клуб выдал лучший старт за последние 69 лет, повторив результат сезона-1950/51.

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"Интер" также впервые в своей истории выиграл семь стартовых встреч на выезде в Серии А. Рекорд по этому показателю удерживают "Милан" и "Ювентус", победившие восемь раз кряду. "Интер" занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Антонио Конте отстает всего на одного очко от "Ювентуса".

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Добавим, что форвард "Интера" Ромелу Лукаку отличился голом во вчерашнем матче против "Торино". Этот гол стал для бельгийца 10-м в чемпионате. Таким образом он повторил рекорд Иштвана Ньерша, который имел аналогичные показатели в своем дебютном сезоне за "нерадзурри" (1948/49), сообщает статистическая компания Opta.

Ранее мы писали, что видео, как футболист 15 секунд занимался сексом в туалете, привело к скандалу: клуб отстранил вратаря. Момент из интимной жизни Маттео Вольтолини стал достоянием общественности. Вратарь – в ярости.

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чемпионат Италии Интер Италия Ромелу Лукаку

Источники: Championat.ru , ua-football

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