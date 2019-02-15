"Интер" хочет продать скандального форварда за 80 миллионов

Футболиста лишили капитанской повязки, а он в ответ отказался играть в Лиге Европы

Мауро Икарди. Фото: AFP

"Интер" хочет продать скандального форварда за 80 миллионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d8/188/5c66d81882d70.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d8/188/5c66d81882d70.jpg 2019-02-15T17:19:00+02:00 Футбол Футболиста лишили капитанской повязки, а он в ответ отказался играть в Лиге Европы

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди может покинуть клуб после окончания нынешнего сезона. По информации Corriere della sera, руководство нерадзурри, не сумевшее договориться с агентом и женой футболиста Вандой Нарой о продлении контракта с игроком, приняло решение продать форварда летом.

В соглашении Икарди, рассчитанном до 2021 года, прописана опция выкупа за 110 млн евро, которая действует только для иностранных клубов и только в период с 1 по 15 июля, однако "Интер" готов снизить цену и продать Мауро за 80-90 млн евро.

13 февраля стало известно, что Икарди был лишен капитанской повязки, которая перешла к голкиперу Самиру Хандановичу. Аргентинец после этого отказался ехать на гостевой матч с "Рапидом" в Лиге Европы. Позднее в СМИ появилась информация, согласно которой клуб не станет штрафовать игрока.

Ранее мы писали, что "Ювентус" оспорит чемпионство "Интера" в 2006 году. Миланский клуб получил медали вместо туринцев, наказанных за коррупцию.

Кстати, Мауро Икарди подарил всем игрокам "Интера" часы за помощь в выигрыше "Золотой бутсы". Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии прошлого сезон.

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