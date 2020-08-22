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"Интер" идет дорогой "Ювентуса" и собирается избавиться от тренера-бунтаря

22 августа, 12:51

Елена Павлова Елена Павлова

Преемником Конте видят другого итальянского специалиста - Аллегри

Авторитетный итальянский журналист The Guardian Фабрицио Романо в своем Twitter рассказал о возможных перестановках на тренерском мостике миланского "Интера". Несмотря на то, что команда провела весьма неплохой сезон – "серебро" чемпионата Италии и выход в финал Лиги Европы, где подопечные Конте уступили "Севилье".

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Тем не менее уже на следующей неделе руководство "Интера" встретится с нынешним главным тренером клуба Антонио Конте, чтобы обсудить с ним его перспективы. По информации Sky Sport Italia, отношения Конте с руководством клуба испортились. Он выступил с критикой руководства "Интера", дескать, оно не защищает своих футболистов. Если специалист не будет удовлетворен дальнейшими действиями клуба, он может покинуть свой пост.

Антонио Конте

Антонио Конте / Фото: Reuters

В случае расставания с 51-летним итальянским специалистом вакантное место займет его 53-летний соотечественник Массимилиано Аллегри, находящийся без работы с мая 2019 года. Напомним, что в 2014 году Аллегри сменил Конте и в другом итальянском клубе – "Ювентусе" – и тут же довел его до финала Лиги чемпионов.

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Напомним, что в прошедшем сезоне Серии А "Интер" под руководством Антонио Конте занял второе место, отстав от "Ювентуса" на одно очко. В Кубке Италии миланский клуб в двухматчевом противостоянии уступил "Наполи" с общим счетом 1:2.

Смотрите, как "Интер" уступил в финале Лиги Европы

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тренер чемпионат Италии Интер Италия Антонио Конте Массимилиано Аллегри
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