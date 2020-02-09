"Интер" – "Милан": онлайн миланского дерби в 23-м туре чемпионата Италии

"Интер" готовится победить "Милан" и догнать "Юве" / Фото: Reuters

Миланское дерби относится к одному из самых старых и ожидаемых не только в Европе, но и во всем мире. Насчитывает оно уже больше 100 лет! В воскресенье, 9 февраля, очередное противостояние "Интера" и "Милана" пройдет в рамках 23-го тура Серии А. Читайте прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Италии.

"Интер" – "Милан"

Положение. Соперники сейчас заняты решением разных задач. "Интер" борется за чемпионство "Ювентусом" и отстает от туринцев всего на три очка. При этом команда Анитонио Конте провела на матч меньше. Напомним, вчера неожиданно "Ювентус" проиграл "Вероне" и предоставил шанс догнать себя "интеристам".

А "Милан" улучшил свои позиции с приходом в команду Златана Ибрагимовича и сейчас всерьез претендует на попадание в еврокубки. К слову, неординарный шведский форвард выступал и за "Интер" в 2006-2009 гг. Сегодня его появление жду на поле легендарного стадиона "Сан-Сиро". Обе команды последние пять туров прошли без поражений.

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Прогнозы. Поскольку "Интер" нынче выглядит значительно сильнее "Милана" его ожидаемо считают фаворитом дуэли. Коэффициент на победу команды Конте – 1.95, на парней Стефано Пиоли – 4.20, на ничью – 3.45. При этом нужно учитывать, что номинальным хозяевам не поможет горячий аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, который недавно заработал красную карточку за споры с судьей.

Много голов букмекеры не ждут: два или же, в лучшем случае, три. А главные претенденты забить мяч: "миланист" Ибрагимович (2.80) и "интеристы" Лукаку (2.40) и Алексис Санчес (3.10).

Где смотреть. На украинском ТВ матч можно посмотреть на канале "Футбол 2". Начнется прямая трансляция в 21:40, а сама игра – в 21:45.

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