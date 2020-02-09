"Интер" – "Милан": стартовые составы с Ибрагимовичем и самые последние прогнозы

Аналитики предрекают в дерби результативную ничью и гол в исполнении Златана

Аналитики называют "Интер" фаворитом центрального матча 23-го тура чемпионата Италии против "Милана", который состоится в воскресенье, 9 февраля. Начало – в 21:45 по киевскому времени. "Интер" – "Милан" смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Прогноз на матч "Интер" – "Милан" 9 февраля. Поскольку "Интер" нынче выглядит значительно сильнее "Милана", его ожидаемо считают фаворитом дуэли. Коэффициент на победу команды Конте – 1.95, на парней Стефано Пиоли – 4.20, на ничью – 3.45. Иными словами, вероятность выигрыша "Интера" оценивается в 49 процентов, ничейного исхода – в 28 процентов, а выигрыша "Милана" – в 23 процента.

Много голов в миланском дерби букмекеры не ждут: два или же, в лучшем случае, три. А главные претенденты забить мяч: "миланист" Ибрагимович (2.80) и "интеристы" Ромелу Лукаку (2.40) и Алексис Санчес (3.10).

При этом наиболее вероятным счетом в игре "Интер" – "Милан" аналитики называют ничью – 1:1. На такой исход установлен коэффициент 6.80.

Стартовый состав "Интера"

Стартовый состав "Милана"

"Мы уважаем наших соперников, это сильная команда. "Интер" очень давно не проигрывал в чемпионате, но мы должны вдохновляться Ибрагимовичем. Нужно видеть сейчас его лицо, решительное и голодное", – заявил перед дерби с "Интером" главный тренер "Милана" Стефано Пиоли

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