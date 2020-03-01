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"Интер" обвинили в том, что они отказались играть с "Ювентусом" в понедельник

1 марта, 15:20

У президента итальянской Серии А с руководством клуба произошел конфликт

Руководитель Серии А Паоло Даль Пино обвинил "Интер" в искажении фактов по переносу матча 20-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом". Напомним, что встреча перенесена на май из-за эпидемии коронавируса. Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта раскритиковал руководство Серии А за то, что те перенесли встречу на столь поздний срок. Однако стало известно, что сам миланский клуб категорически отказался играть эту встречу в понедельник. Об этом поведал Паоло Даль Пино.

"В пятницу мы предложили "Интеру" перенести встречу с "Ювентусом" на вечер понедельника, чтобы можно было сыграть при болельщиках."Интер" категорически отказался выходить на поле. Поэтому они должны нести ответственность за свои решения, а не говорить о неспортивных ситуациях", – заявил Даль Пино.

К слову, "Ювентус" отказался вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с "Интером".

Смотрите, как "Ювентус" уступил "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

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Также мы писали, что Дель Пьеро из-за коронавируса не смог получить в Италии российскую визу. Легендарному футболисту "Юве" и сборной Италии пришлось лететь за визой в Армению.

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чемпионат Италии Ювентус Турин Интер Италия

Источник: Football Italia

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