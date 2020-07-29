"Интер" обыграл "Наполи" и вернулся на второе место в Серии А

В заключительном туре "Интер" и "Аталанта" разыграют между собой серебряные медали

"Интер" обыграл "Наполи" в матче 37-го тура чемпионата Италии и вернул себе вторую строчку в турнирной таблице Серии А. Счет в матче уже на 11-й минуте открыл Данило Д'Амброзио, откликнувшийся на передачу партнера с фланга. А во втором тайме Лаутаро Мартинес удвоил преимущество хозяев поля.

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Перед заключительным туром "Интер" опережает "Аталанту" на один балл в турнирной таблице, но впереди у них очный поединок. Победитель этой встречи завоюет серебряные медали, правда, "Интер" может устроить даже ничья. Напомним, что сегодня ранее "Аталанта" обыграла "Парму", а Руслан Малиновский забил гол со штрафного.

"Интер" – "Наполи" – 2:0

Голы: Д`Амброзио (11), Мартинес (74)

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Бастони, Бираги (Янг, 79), Брозович, Кандрева (Годин, 60), Валеро (Эриксен, 89), Барелла, Санчес (Мартинес, 60), Лукаку (Мозес, 89).

"Наполи": Мерет, Кулибали, Хюсай (Малькюи, 84), Мариу Руй (Гулям, 65), Максимович, Элмаз, Демме, Политано (Лосано, 75), Зелиньски (Аллан, 65), Инсинье, Милик (Кальехон, 84).

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Предупреждения: Санчес (22), Брозович (45), Барелла (55), Бираги (76), Лосано (81)

Смотрите, как "Интер" ранее разгромил "Дженоа":

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