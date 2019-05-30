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"Интер" остался без тренера: с Лучано Спаллетти не продлили контракт

30 мая, 11:59

В следующем сезоне "Интер" сыграет с Лиге чемпионов: команда в поиске нового главного тренера

Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти. Фото: AFP

Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Интера", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Спаллетти возглавил "Интер" в 2017 году и подписал контракт на два года, сейчас он истек. По итогам чемпионата Италии 2018/19 годов миланский клуб под руководством Спаллетти стал четвертым и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

"Футбольный клуб "Интер" официально подтверждает информацию, что Лучано Спаллетти больше не является главным тренером первой команды. Клуб благодарит Спаллетти за его работу и достигнутые результаты", – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Ранее Лучано Спаллетти тренировал такие команды, как "Эмполи", "Сампдория", "Венеция", "Удинезе" (дважды), "Анкона", "Рома" (дважды) и "Зенит". В бытность футболистом (полузащитник) Спаллетти выступал исключительно в чемпионате Италии, за сборную не играл.

В этом сезоне "Интер" вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Первый матч с "Айнтрахтом" в Германии завершился вничью – 0:0, а в ответном на своем поле "Интер" проиграл со счетом 0:1 и покинул еврокубки. Смотрите обзор ответного матча "Интер" – "Айнтрахт":

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Тег тренер, чемпионат Италии, Интер Италия, Лучано Спаллетти

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Сегодня|Спорт

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