"Интер" переманит Месси из "Барселоны" сумасшедшей зарплатой – известна сумма

Зато потом пребывание Лео в команде позволит привлечь новых спонсоров

Миланский "Интер" всерьез настроен заполучить лидера "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси следующим летом. По сообщению Sportmediaset, итальянский гранд намерен дождаться истечения контракта нападающего с каталонским клубом. При этом отец Месси купил недвижимость в Милане, как бы подготавливаясь к такому развитию событий.

Реклама

Читайте также: Месси побил древний рекорд чемпионатов Испании, а лучшим вратарем стал конкурент украинца

Текущий контракт Месси с каталонцами истекает 31-го мая 2021-го года и стороны пока не ведут переговоров о его продлении. "Нерадзурри" намерены воспользоваться ситуацией и переманить Лионеля. Отмечается, что владельцев "Интера" не смущает высокая зарплата аргентинца. Они готовы платить нападающему 50 млн евро в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лео в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.

Лионель Месси / Фото: AFP

Реклама

В завершившемся чемпионате Испании аргентинский форвард провел 33 матча, забил 25 мячей и отдал 21 результативную передачу. При этом Лионель выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года. Но ранее мы сообщали, что Месси на закате карьеры хочет сбежать из "Барселоны" к Зинченко.

Смотрите, как Месси забивал за "Барселону" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама