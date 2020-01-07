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"Интер" победил "Наполи" и вернул себе первое место в чемпионате Италии

7 января, 00:14

Команда Антонио Конте догнала "Ювентус" по очкам и обошла по разнице мячей

Мартинес и Лукаку принесли "Интеру" три очка

Мартинес и Лукаку принесли "Интеру" три очка / Фото: Reuters

В понедельник вечером завершился 18-й тур чемпионата Италии сезона 2019/20. В центральном матче дня на знаменитом стадионе "Сан-Паоло" на юге страны встречались "Наполи" и "Интер". Команда с севера Италии, из Милана, довольно уверенно переиграла хозяев со счетом 3:1. Ранее мы писали, что хет-трик Роналду с хвостиком в матче с "Кальяри" вывел "Ювентус" в лидеры Серии А.

В бытность игроками Антонио Конте и Дженнаро Гаттузо представляли "Ювентус" и "Милан", а сейчас сошлись как тренеры "Интера" и "Наполи" соответственно. Успех оказался на стороне более искушенного Конте. Уже к 33-й минуте дубль бельгийского форварда гостей Ромелу Лукаку обеспечил им комфортное преимущество – 2:0. Правда, за пять минут до перерыва польский нападающий хозяев Аркадиуш Милик один гол отыграл. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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Во второй половине зрители увидели всего один забитый мяч, но местных фанов он не порадовал. Молодой агентинец Лаутаро Мартинес воспользовался ошибкой защитника Костаса Маноласа и с близкого расстояния поразил ворота "Наполи", установив окончательный счет – 3:1. Вашему вниманию – лучшие моменты второго тайма.

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Этот успех позволил "Интеру" вернуть себе лидерство в чемпионате Италии. Хотя и миланская команда, и "Ювентус" набрали одинаковое количество очков, подопечные Конте впереди по лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Читайте прогноз, расписание и результаты 18-го тура Серии А.

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футбол чемпионат Италии Наполи Интер Италия Дженнаро Гаттузо Антонио Конте

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