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"Интер" подписал форварда, который весит около 100 килограмм

Сегодня, 18:13

Лукаку официально подписал контракт с итальянским клубом

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку / Фото: Inter FC

"Интер" завершил подписание нападающего "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку Официальный Твиттер-аккаунт опубликовал видео, на котором Лукаку снимает себя на камеру в футболке клуба.

"Он весит больше 100 кг. И это футболист "МЮ"!": легенда клуба рад уходу Лукаку

Напомним, ранее Лукаку объявил забастовку "Манчестер Юнайтед" и потребовал продать его в другой клуб. Футболист некоторое время тренировался на базе бельгийского "Андерлехта". За неявку на тренировочную базу "МЮ" оштрафовал Лукаку на 400 тысяч фунтов.

В сезоне-2018/19 26-летний игрок забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.

Напомним, что  "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.

Смотрите курьезный гол Лукаку в Лиге чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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