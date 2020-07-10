"Интер" пропустил "Аталанту" на третье место в чемпионате Италии, ему помешал бывший динамовец

"Верона" не позволила миланской команде вернуться на "бронзовую" позицию в Серии А

В четверг поздно вечером на Апеннинах завершился очередной футбольный игровой день. Узнайте все результаты 31-го тура чемпионата Италии. В последнем матче Серии А зафиксировали довольно неожиданный результат.

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Миланский "Интер", который борется с "Аталантой" украинского полузащитника Руслана Малиновского за третье место, оступился. Команда Антонио Конте не сумела обыграть середняков из "Вероны" и опустилась на четвертую позицию. Напомним, что коллектив из Бергамо днем ранее одолел "Сампдорию" (2:0), а Малиновский сделал голевую передачу.

"Интер" же в Вероне проигрывал уже на второй минуте после удара серба Дарко Лазовича. Правда, во втором тайме Антонио Кандрева счет сравнял, а вскоре хозяева (Федерико Димарко) забили в свои ворота – 1:2. Но "Верону" на 86-й минуте спас бывший полузащитник киевского "Динамо" Мигел Велозу. Португалец (на фото) установил на табло счет 2:2.

"Верона" спокойно держится на девятом месте, а подопечные Антонио Конте отстают от "Аталанты" на одно очко. Смотрите обзор поединка в Вероне.

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