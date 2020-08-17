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"Интер" пропустит от "Шахтера": все предсказания аналитиков на полуфинал Лиги Европы

17 августа, 16:24

Олег Люлька Олег Люлька

Эксперты предрекают матч с тремя и более голами и дают 31 процент на выход "горняков" в финал

Сегодня донецкий "Шахтер" может во второй раз в своей истории пробиться в финал еврокубка. В 2009 году на пути в финал Кубка УЕФА "горняки" по сумме двух встреч одолели киевское "Динамо". В этот раз в 1/2 финала Лиги Европы дончан ждет противостояние с итальянским "Интером", состоящее из одного поединка. Начало матча в немецком Дюссельдорфе – в 22:00 по киевскому времени. "Шахтер" – "Интер" смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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"Интер" – "Шахтер": где смотреть полуфинал Лиги Европы

"Интер" – "Шахтер": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор называют итальянский клуб фаворитом встречи. Коэффициент на победу "Интера" в основное время составляет 1.75, тогда как ставку на победу "Шахтера" можно сделать с котировкой 4.40, а на ничью – 4.10.

Таким образом, эксперты подсчитали такую вероятность результата матча в основное время: победа "Интера" 55 процентов, ничья 23 процента, победа "Шахтера" 22 процента.

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Котировки на выход в финал, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.40 на "Интер" и 3.05 на "Шахтер", т.е. вероятность успеха украинской команды оценили в 31 процент.

Читайте также: Лидер "Севильи" оставил "Шахтер" вне финала Лиги Европы еще до матча с "Интером"

Что касается количества забитых мячей в матче "Интер" – "Шахтер", то с вероятностью в 59 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.63, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.37. При этом аналитики дают 65 процентов на то, что итальянский клуб пропустит от дончан как минимум один мяч.

Самые вероятные авторы голов в составах соперников

  • Ромелу Лукаку, "Интер" – 2.20 (коэффициент на "забьет гол")
  • Лаутаро Мартинес, "Интер" – 2.55
  • Жуниор Мораес, "Шахтер" – 3.00
  • Марлос, "Шахтер" – 4.00
  • Тайсон, "Шахтер" – 4.50
  • Роберто Гальярдини и Марцело Брозович, "Интер" – по 5.50

Смотрите, как забивает Лукаку

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Смотрите, как забивает Мораес

"Интер" – "Шахтер": прогноз комментатора

"Конечно, от всей души будем болеть за украинскую команду в решающем матче. Думаю, стоит ожидать максимально напряженное противостояние, в котором важнейшее значение будет играть реализация моментов. Поэтому – "Обе команды забьют". А еще я бы поставил на проход "Шахтера", просто потому что это – наша общая мечта", – говорит комментатор матча Кирилл Круторогов

Смотрите, как "Шахтер" и "Интер" вышли друг на друга

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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прогноз Лига Европы Шахтер Донецк Интер Италия котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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