"Интер" пропустит от "Шахтера": все предсказания аналитиков на полуфинал Лиги Европы

Сегодня донецкий "Шахтер" может во второй раз в своей истории пробиться в финал еврокубка. В 2009 году на пути в финал Кубка УЕФА "горняки" по сумме двух встреч одолели киевское "Динамо". В этот раз в 1/2 финала Лиги Европы дончан ждет противостояние с итальянским "Интером", состоящее из одного поединка. Начало матча в немецком Дюссельдорфе – в 22:00 по киевскому времени. "Шахтер" – "Интер" смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.
"Интер" – "Шахтер": где смотреть полуфинал Лиги Европы
"Интер" – "Шахтер": прогноз букмекеров
Аналитики букмекерских контор называют итальянский клуб фаворитом встречи. Коэффициент на победу "Интера" в основное время составляет 1.75, тогда как ставку на победу "Шахтера" можно сделать с котировкой 4.40, а на ничью – 4.10.
Таким образом, эксперты подсчитали такую вероятность результата матча в основное время: победа "Интера" 55 процентов, ничья 23 процента, победа "Шахтера" 22 процента.
Котировки на выход в финал, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.40 на "Интер" и 3.05 на "Шахтер", т.е. вероятность успеха украинской команды оценили в 31 процент.
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Что касается количества забитых мячей в матче "Интер" – "Шахтер", то с вероятностью в 59 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.63, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.37. При этом аналитики дают 65 процентов на то, что итальянский клуб пропустит от дончан как минимум один мяч.
Самые вероятные авторы голов в составах соперников
- Ромелу Лукаку, "Интер" – 2.20 (коэффициент на "забьет гол")
- Лаутаро Мартинес, "Интер" – 2.55
- Жуниор Мораес, "Шахтер" – 3.00
- Марлос, "Шахтер" – 4.00
- Тайсон, "Шахтер" – 4.50
- Роберто Гальярдини и Марцело Брозович, "Интер" – по 5.50
Смотрите, как забивает Лукаку
Смотрите, как забивает Мораес
"Интер" – "Шахтер": прогноз комментатора
"Конечно, от всей души будем болеть за украинскую команду в решающем матче. Думаю, стоит ожидать максимально напряженное противостояние, в котором важнейшее значение будет играть реализация моментов. Поэтому – "Обе команды забьют". А еще я бы поставил на проход "Шахтера", просто потому что это – наша общая мечта", – говорит комментатор матча Кирилл Круторогов
Смотрите, как "Шахтер" и "Интер" вышли друг на друга
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы
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