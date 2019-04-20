"Интер" против "Ромы" и титульный матч "Юве": расписание 33-го тура чемпионата Италии

Туринцам нужно всего очко в игре с "Фиорентиной" для досрочного завоевания скудетто

"Ювентус" в одном очке от титула. Фото: AFP

В субботу, 20 апреля, в чемпионате Италии пройдут 9 из 10 матчей 33-го тура. Главный из них – "Ювентус" – "Фиорентина". После обескураживающего вылета из Лиги чемпионов туринская команда не имеет другого выбора, кроме как утешить своих болельщиков досрочным выигрышем чемпионского титула Серии А. Для завоевания скудетто в поединке с "фиалками" "Юве" достаточно даже сыграть вничью. Интересно, что накануне матча этих команд появилась информация о том, что "Ювентус" хочет купить двух игроков "Фиорентины" за 120 млн евро. На карандаше у туринского клуба нападающий Федерико Кьеза и защитник Никола Миленкович. Как сообщалось ранее, именно серьезное кадровое усиление лидер туринцев Криштиану Роналду назвал условием для того, чтобы он отказался покидать "Ювентус".



Чемпионат Италии, 33 тур

Суббота, 20 апреля

13:30 "Парма" – "Милан" ТВ: "Футбол 1"

16:00 "Лацио" – "Кьево" ТВ: "Футбол 1"

16:00 "Кальяри" – "Фрозиноне"

16:00 "Удинезе" – "Сассуоло"

16:00 "Эмполи" - СПАЛ

16:00 "Дженоа" – "Торино"

16:00 "Болонья" – "Сампдория"

19:00 "Ювентус" – "Фиорентина" ТВ: "Футбол 1"

21:30 "Интер" – "Рома" ТВ: "Футбол 1"

Понедельник, 22 апреля

20:00 "Наполи" – "Аталанта" ТВ "Футбол 1"

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Турнирная таблица чемпионата Италии

"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии

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