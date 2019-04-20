"Интер" против "Ромы" и титульный матч "Юве": расписание 33-го тура чемпионата Италии
Туринцам нужно всего очко в игре с "Фиорентиной" для досрочного завоевания скудетто
В субботу, 20 апреля, в чемпионате Италии пройдут 9 из 10 матчей 33-го тура. Главный из них – "Ювентус" – "Фиорентина". После обескураживающего вылета из Лиги чемпионов туринская команда не имеет другого выбора, кроме как утешить своих болельщиков досрочным выигрышем чемпионского титула Серии А. Для завоевания скудетто в поединке с "фиалками" "Юве" достаточно даже сыграть вничью. Интересно, что накануне матча этих команд появилась информация о том, что "Ювентус" хочет купить двух игроков "Фиорентины" за 120 млн евро. На карандаше у туринского клуба нападающий Федерико Кьеза и защитник Никола Миленкович. Как сообщалось ранее, именно серьезное кадровое усиление лидер туринцев Криштиану Роналду назвал условием для того, чтобы он отказался покидать "Ювентус".
Чемпионат Италии, 33 тур
Суббота, 20 апреля
- 13:30 "Парма" – "Милан" ТВ: "Футбол 1"
- 16:00 "Лацио" – "Кьево" ТВ: "Футбол 1"
- 16:00 "Кальяри" – "Фрозиноне"
- 16:00 "Удинезе" – "Сассуоло"
- 16:00 "Эмполи" - СПАЛ
- 16:00 "Дженоа" – "Торино"
- 16:00 "Болонья" – "Сампдория"
- 19:00 "Ювентус" – "Фиорентина" ТВ: "Футбол 1"
- 21:30 "Интер" – "Рома" ТВ: "Футбол 1"
Понедельник, 22 апреля
- 20:00 "Наполи" – "Аталанта" ТВ "Футбол 1"
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Турнирная таблица чемпионата Италии
"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии
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