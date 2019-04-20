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"Интер" против "Ромы" и титульный матч "Юве": расписание 33-го тура чемпионата Италии

Сегодня, 10:22

Туринцам нужно всего очко в игре с "Фиорентиной" для досрочного завоевания скудетто

"Ювентус" в одном очке от титула
"Ювентус" в одном очке от титула. Фото: AFP

В субботу, 20 апреля, в чемпионате Италии пройдут 9 из 10 матчей 33-го тура. Главный из них – "Ювентус" – "Фиорентина". После обескураживающего вылета из Лиги чемпионов туринская команда не имеет другого выбора, кроме как утешить своих болельщиков досрочным выигрышем чемпионского титула Серии А. Для завоевания скудетто в поединке с "фиалками" "Юве" достаточно даже сыграть вничью. Интересно, что накануне матча этих команд появилась информация о том, что  "Ювентус" хочет купить двух игроков "Фиорентины" за 120 млн евро. На карандаше у туринского клуба нападающий Федерико Кьеза и защитник Никола Миленкович. Как сообщалось ранее, именно серьезное кадровое усиление лидер туринцев Криштиану Роналду назвал условием для того, чтобы он отказался покидать "Ювентус".

Чемпионат Италии, 33 тур

Суббота, 20 апреля

  • 13:30 "Парма" – "Милан" ТВ: "Футбол 1" 
  • 16:00 "Лацио" – "Кьево" ТВ: "Футбол 1" 
  • 16:00 "Кальяри" – "Фрозиноне"
  • 16:00 "Удинезе" – "Сассуоло"
  • 16:00 "Эмполи" - СПАЛ
  • 16:00 "Дженоа" – "Торино"
  • 16:00 "Болонья" – "Сампдория"
  • 19:00 "Ювентус" – "Фиорентина" ТВ: "Футбол 1" 
  • 21:30 "Интер" – "Рома" ТВ: "Футбол 1" 

Понедельник, 22 апреля

  • 20:00 "Наполи" – "Аталанта" ТВ "Футбол 1" 

Смотреть онлайн матчи чемпионата Италии по футболу можно на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии

"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии

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Тег чемпионат Италии

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Сегодня|Спорт

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