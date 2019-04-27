"Интер" против "Ювентуса" в ранге чемпиона и другие матчи Серии А
Расписание, результаты и трансляции матчей тура в итальянской Серии А
В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 34 тура Серии А. "Ювентус", досрочно ставший чемпионом за пять туров до окончания чемпионата, в субботу на выезде сыграет с "Интером", практически гарантировавшим себе место в зоне Лиги чемпионов.
В воскресенье "Торино" примет "Милан". Обе команды находятся в "зоне Лиги Европы" и хотели бы войти в ТОП-4, чтобы в следующем сезоне сыграть в ЛЧ.
Суббота, 27 апреля:
16:00 "Болонья" – "Эмполи"
19:00 "Рома" – "Кальяри"
21:30 "Интер" – "Ювентус"
Воскресенье, 28 апреля:
13:30 "Фрозиноне" – "Наполи"
16:00 "Кьево" – "Парма"
16:00 СПАЛ – "Дженоа"
19:00 "Сампдория" – "Лацио"
21:30 "Торино" – "Милан"
Понедельник, 29 апреля:
20:00 "Аталанта" – "Удинезе"
22:00 "Фиорентина" – "Сассуоло"
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|33
|28
|3
|2
|67-23
|87
|2
|НАПОЛИ
|33
|20
|7
|6
|62-30
|67
|3
|ИНТЕР
|33
|18
|7
|8
|51-27
|61
|4
|АТАЛАНТА
|33
|16
|8
|9
|66-42
|56
|5
|МИЛАН
|33
|15
|11
|7
|47-31
|56
|6
|РОМА
|33
|15
|10
|8
|58-46
|55
|7
|ТОРИНО
|33
|13
|14
|6
|42-29
|53
|8
|ЛАЦИО
|33
|15
|7
|11
|47-35
|52
|9
|САМПДОРИЯ
|33
|14
|6
|13
|53-44
|48
|10
|ФИОРЕНТИНА
|33
|8
|16
|9
|47-41
|40
|11
|КАЛЬЯРИ
|33
|10
|10
|13
|32-44
|40
|12
|САССУОЛО
|33
|8
|14
|11
|47-52
|38
|13
|СПАЛ
|33
|10
|8
|15
|34-47
|38
|14
|ПАРМА
|33
|9
|9
|15
|34-51
|36
|15
|БОЛОНЬЯ
|33
|8
|10
|15
|34-47
|34
|16
|ДЖЕНОА
|33
|8
|10
|15
|35-52
|34
|17
|УДИНЕЗЕ
|33
|8
|9
|16
|31-47
|33
|18
|ЭМПОЛИ
|33
|7
|8
|18
|42-63
|29
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|33
|5
|8
|20
|26-60
|23
|20
|КЬЕВО
|33
|2
|11
|20
|24-68
|14
"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии
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