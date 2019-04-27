"Интер" против "Ювентуса" в ранге чемпиона и другие матчи Серии А

Расписание, результаты и трансляции матчей тура в итальянской Серии А

"Ювентус" доигрывает чемпионат в статусе чемпиона. Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 34 тура Серии А. "Ювентус", досрочно ставший чемпионом за пять туров до окончания чемпионата, в субботу на выезде сыграет с "Интером", практически гарантировавшим себе место в зоне Лиги чемпионов.

В воскресенье "Торино" примет "Милан". Обе команды находятся в "зоне Лиги Европы" и хотели бы войти в ТОП-4, чтобы в следующем сезоне сыграть в ЛЧ.

Суббота, 27 апреля:

16:00 "Болонья" – "Эмполи"

19:00 "Рома" – "Кальяри"

21:30 "Интер" – "Ювентус"

Воскресенье, 28 апреля:

13:30 "Фрозиноне" – "Наполи"

16:00 "Кьево" – "Парма"

16:00 СПАЛ – "Дженоа"

19:00 "Сампдория" – "Лацио"

21:30 "Торино" – "Милан"

Понедельник, 29 апреля:

20:00 "Аталанта" – "Удинезе"

22:00 "Фиорентина" – "Сассуоло"

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 33 28 3 2 67-23 87 2 НАПОЛИ 33 20 7 6 62-30 67 3 ИНТЕР 33 18 7 8 51-27 61 4 АТАЛАНТА 33 16 8 9 66-42 56 5 МИЛАН 33 15 11 7 47-31 56 6 РОМА 33 15 10 8 58-46 55 7 ТОРИНО 33 13 14 6 42-29 53 8 ЛАЦИО 33 15 7 11 47-35 52 9 САМПДОРИЯ 33 14 6 13 53-44 48 10 ФИОРЕНТИНА 33 8 16 9 47-41 40 11 КАЛЬЯРИ 33 10 10 13 32-44 40 12 САССУОЛО 33 8 14 11 47-52 38 13 СПАЛ 33 10 8 15 34-47 38 14 ПАРМА 33 9 9 15 34-51 36 15 БОЛОНЬЯ 33 8 10 15 34-47 34 16 ДЖЕНОА 33 8 10 15 35-52 34 17 УДИНЕЗЕ 33 8 9 16 31-47 33 18 ЭМПОЛИ 33 7 8 18 42-63 29 19 ФРОЗИНОНЕ 33 5 8 20 26-60 23 20 КЬЕВО 33 2 11 20 24-68 14



"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии

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