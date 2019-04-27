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"Интер" против "Ювентуса" в ранге чемпиона и другие матчи Серии А

27 апреля, 09:41

Расписание, результаты и трансляции матчей тура в итальянской Серии А

"Ювентус" доигрывает чемпионат в статусе чемпиона
"Ювентус" доигрывает чемпионат в статусе чемпиона. Фото: AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу проходят поединки 34 тура Серии А. "Ювентус", досрочно ставший чемпионом за пять туров до окончания чемпионата, в субботу на выезде сыграет с "Интером", практически гарантировавшим себе место в зоне Лиги чемпионов.

В воскресенье "Торино" примет "Милан". Обе команды находятся в "зоне Лиги Европы" и хотели бы войти в ТОП-4, чтобы в следующем сезоне сыграть в ЛЧ.

Суббота, 27 апреля:

16:00 "Болонья" – "Эмполи"

19:00 "Рома" – "Кальяри"

21:30 "Интер" – "Ювентус"

Воскресенье, 28 апреля:

13:30 "Фрозиноне" – "Наполи"

16:00 "Кьево" – "Парма"

16:00 СПАЛ – "Дженоа"

19:00 "Сампдория" – "Лацио"

21:30 "Торино" – "Милан"

Понедельник, 29 апреля:

20:00 "Аталанта" – "Удинезе"

22:00 "Фиорентина" – "Сассуоло"

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС33283267-2387
2 НАПОЛИ33207662-3067
3 ИНТЕР33187851-2761
4 АТАЛАНТА33168966-4256
5 МИЛАН331511747-3156
6 РОМА331510858-4655
7 ТОРИНО331314642-2953
8 ЛАЦИО331571147-3552
9 САМПДОРИЯ331461353-4448
10 ФИОРЕНТИНА33816947-4140
11 КАЛЬЯРИ3310101332-4440
12 САССУОЛО338141147-5238
13 СПАЛ331081534-4738
14 ПАРМА33991534-5136
15 БОЛОНЬЯ338101534-4734
16 ДЖЕНОА338101535-5234
17 УДИНЕЗЕ33891631-4733
18 ЭМПОЛИ33781842-6329
19 ФРОЗИНОНЕ33582026-6023
20 КЬЕВО332112024-6814


"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии

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Сегодня|Спорт

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