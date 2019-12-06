"Интер" – "Рома": где смотреть дуэль Конте и Фонсеки в Италии с привкусом расизма

Футболисты "Интера" / Фото: Reuters

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15 тур итальянской Серии А откроет мега-матч "Интер" – "Рома" или Антонио Конте против Паулу Фонсеки. 6 декабря на "Джузеппе Меацца" миланские "Змеи", которые сейчас лидируют в чемпионате Италии, примут римских "Волков". Начало поединка – в 21:45. В Украине в прямом эфире эту встречу покажет Футбол 1.

Скандал в преддверии матча

Одна из трех крупнейших итальянских спортивных ежедневных газет Corriere dello Sport накануне матча "Интера" и "Ромы" вышла с анонсом этой встречи на первой странице и, как оказалось, с расистским заголовком. На полосе изображены темнокожие игроки команд – форвард миланцев Ромелу Лукаку и защитник римлян Крис Смоллинг, которые в прошлом сезоне были одноклубниками по "Манчестер Юнайтед". А заголовок гласит "Black Friday", то есть, "Черная пятница".

Такой заголовок осудили уже все, кому не лень, а "Милан" и "Рома" разорвали с изданием отношения, запретив до Нового года газету на тренировке, а также запретив игрокам до января взаимодействовать с изданием в медийном пространстве. Ранее мы писали, что игрок "Интера" пожаловался на расизм: ""УЕФА должен что-то с этим сделать".

Турнирное положение и личные встречи

После 14-ти туров Серии А "Интер" возглавляет турнирную таблицу, а "Рома" отстает от "нерадзурри" на девять очков и занимает пятое место. Обе команды сейчас на ходу. Миланский коллектив выиграл последние четыре матча во всех турнирах, "джалоросси" – три. В Серии А последний раз "Интер" терял очки 26 октября, подписав мировую с "Пармой" – 2:2. Правда, на евроарене итальянцы потерпели поражение от дортмундской "Боруссии" в Германии (2:3).

Между собой команды встречались 181 раз, 77 побед у "Интера", 52 – у "Ромы".

Кадровая ситуация команд

Несмотря на грипп, форвард римлян Эдин Джеко попал в заявку Ромы на поединок против "Интера". Потихоньку начинают возвращаться недавно травмированные футболисты: Генрих Мхитарян уже забил в прошлом туре "Вероне", а Никола Калинич тренируется в полном объеме. Однако защитник Федерико Фасио и полузащитники Хавьер Пасторе и Джастин Клюйверт не успели восстановиться и вместе с Давиде Дзаппакостой и Брайаном Кристанте остались дома. Смотрите, как "джаллоросси" приехали в Милан.

"Интеру" в пятницу не смогут помочь полузащитники Стефано Сенси и Николо Барелла. Все еще восстанавливается после травмы малоберцовой кости арендованный у МЮ форвард Алексис Санчес.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Интера" Антонио Конте: "Мы постараемся встретить Рождество на первом месте. Надеюсь, что к концу зимнего перерыва в строй вернутся все наши травмированные игроки, но сейчас нет смысла плакать и жаловаться, прикрываясь травмами. Надо сцепить зубы и выдавать максимум в каждом матче. Мы находимся в непривычном положении — лидируем в чемпионате. Это оказывает дополнительное влияние на всех, но сейчас надо сконцентрироваться только на Роме. Она — одна из лучших в лиге. Учитывая, какие значительные перемены произошли летом, можно только поздравить нового тренера команды. Многие считали глупостью приглашать тренера из Украины, но Фонсека, который прекрасно адаптировался там, точно также доказал свой класс в Италии".

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека: "У Интера нет слабых мест.Наш соперник начинает игру в три защитника, и хотя мы часто играем против команд, действующих по той же схеме, на этот раз все не так просто. Динамика перестроений "Интера" по ходу матча не дает возможности приспособиться. И так практически в каждой линии. Чтобы победить, нам понадобится не только сила и умение, но еще и кураж. Конте — великий тренер, и я горжусь, что занял пост, который предлагали ему. Это говорит о том, насколько высоко меня ценит Рома и как велика ответственность, лежащая на мне".

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REUTERS

Что думают букмекеры

Фаворитом поединка букмекеры считают "Интер", предлагается коэффициент 1.85 на его побелу. Ничья оценивается показателем 3.75 и практически такая же вероятность успеха "Ромы" – 3,80. Самый популярный счет ничья 1:1 – 6.5, затем идет победа миланской команды 2:1 – 8. У хозяев должен забить Ромелу Лукаку, на счету которого уже 10 мячей в чемпионате, – 2.05. У "Волков" такие же шансы у их лучшего бомбардира Эдина Джеко – 2.5.

Смотрите обзор матча "Интер" — СПАЛ – 2:1

И "Верона"— "Рома" – 1:3

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