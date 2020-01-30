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"Интер" с дорогим новичком и шикарным голом прошел "Фиорентину" в Кубке Италии

30 января, 12:04

Команда Антонио Конте с Эриксеном в составе едва справилась с середняком Серии А

Эриксен дебютировал в "Интере" с победой

Эриксен дебютировал в "Интере" с победой

Непростым получился четвертьфинальный поединок Кубка Италии для одного из лидеров Серии А – "Интера". Миланскому коллективу пришлось приложить усилия, выпустить дорогого новичка Кристиана Эриксена и забить эффектный мяч, чтобы на своем стадионе "Джузеппе Меацца" одолеть "Фиорентину" со счетом 2:1. Читайте, как "Милан" обыграл "Торино" и вышел в полуфинал Кубка Италии, едва отыгравшись и дожав соперника в овертайме.

"Интеру", в отличие от земляков", удалось все решить в основное время. Антонио Кандрева открыл счет в самом конце первого тайма, но на 60-й минуте "фиалки" восстановили равновесие после гола Мартина Касереса. Через шесть минут в игру у хозяев вошел датский новичок Кристиан Эриксен. Как мы писали, "Интер" купил Эриксена у "Тоттенхэма", совершив самый дорогой трансфер зимы. А уже через минуту Николо Барелла четко поймал мяч на ногу и ударом слету линии штрафной принес подопечным Антонио Конте победу. Смотрите видеообзор матча.

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В полуфиналах "Интер" сыграет с "Наполи", а "Милан" – с "Ювентусом". Читайте, как "Милан" обыграл "Брешию" и приблизился к еврокубковой зоне. Команда преобразилась после прихода Златана Ибрагимовича.

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