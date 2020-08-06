"Интер" с трудом дожал "Хетафе", не пропустив пенальти, и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В среду вечером определились четыре участника "Финала восьми" Лиги Европы, который на следующей неделе пройдет в Германии. Однако двум командам раньше других пришлось опробовать газон немецкого стадиона в Гельзенкирхене. Наш сайт вел онлайн матча "Интер" – "Хетафе". Итальянский и испанский клуб не успели сыграть первый матч 1/8 финала до пандемии коронавируса, поэтому УЕФА постановил, что соперники сразятся на этой стадии всего раз.

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Букмекеры фаворитом считали серебряного призера чемпионата Италии, однако подопечным Антонио Конте пришлось непросто. В первом тайме свою мощь проявил бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который в проходе буквально продавил защитника и пробил мимо вратаря – 1:0 на 33-й минуте.

Испанцы в защите не отсиживались, но больше голов до перерыва не было. Смотрите лучшие моменты первого тайма:

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Во втором тайме уже "Хетафе" давил на ворота "Интера", но словенский вратарь Самир Ханданович все тащил. Однако на 75-й минуте английский рефери Энтони Тейлор после просмотра повтора с помощью VAR назначил пенальти в ворота миланского клуба. Но Хорхе Молина, который за несколько минут до этого вышел на замену, пробил мимо!

Как известно, не забиваешь ты – забивают тебе. И на 83-й минуте датский полузащитник Кристиан Эриксен, появившись на поле всего минутой ранее, с близкого расстояния снял все вопросы о победителе – 2:0. В четвертьфинале "Интер" встретится с победителем дуэли "Байер" – "Рейнджерс". Смотрите лучшие моменты второго тайма:

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