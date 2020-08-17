"Интер" – "Шахтер": где смотреть полуфинал Лиги Европы

В понедельник, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе на "Меркур Шпиль-Арене" состоится полуфинал Лиги Европы. Чемпиону Украины донецкому "Шахтеру" будет противостоять гранд итальянского футбола миланский "Интер". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. "Интер" – "Шахтер" смотреть онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

"Интер" – "Шахтер": история личных встреч

Реклама

Команды ранее уже встречались в еврокубках. Это было ровно 15 лет назад, в квалификации Лиги чемпионов. В Донецке "Шахтер" уступил "Интеру" – 0:2 (Мартинс, 68, Адриано, 79), а в ответной встрече, в Милане, была зафиксирована ничья 1:1 (Рекоба, 12 – Элано, 25), благодаря чему в следующий раунд тогда вышел клуб из Италии. Из футболистов "Шахтера", которые тогда противостояли "Интеру", в нынешнем игровом составе чемпионов Украины не осталось ни одного человека.

"Интер" – "Шахтер": где смотреть матч

Поединок "Шахтер" – "Интер" 17 августа в прямом эфире, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор будет доступен на канале "Футбол 2" на следующий день в 06:40 и 19:45, а также на канале "Футбол 1" в 11:10.

"Интер" – "Шахтер": ориентировочные составы от УЕФА

"ИНТЕР": Ханданович; Годин, де Врей, Бастони; Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг; Мартинес, Лукаку

Не сыграют: Весино (колено), Санчес (бедро)

Реклама

"ШАХТЕР": Пятов; Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко; Маркос Антонио, Степаненко; Марлос, Алан Патрик, Тайсон; Жуниор Мораес

Смотрите, как "Шахтер" в 1/4 Лиги Европы разгромил "Базель" (4:1)

Смотрите, как "Интер" в 1/4 Лиги Европы обыграл "Байер" (2:1)

"Интер" – "Шахтер": заявления тренеров

Реклама

Антонио Конте / Фото: Reuters

Главный тренер "Интера" Антонио Конте: "Мы должны уважать "Шахтер". Мы играем с командой, которая хорошо зарекомендовала себя за последние несколько лет, и хорошо подготовились. "Шахтер" – сильнейшая команда из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже не случайно дошли до полуфинала, и хотим пробиться в финал"

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Абсолютно спокойно подходим к матчу. Мы прекрасно понимаем, что это просто еще одна игра. Конечно, подходим к ней серьезно, как и всегда, как и к любой другой. И с огромным желанием пройти в финал. Знаем, что предстоит поединок с очень сильной командой. У Конте интересная динамика, сложная и в атаке, и в обороне, и в переходах между фазами, и в тактических схемах. Мы к этому готовы"

Читайте также: Лидер "Севильи" оставил "Шахтер" вне финала Лиги Европы еще до матча с "Интером"

Реклама

Напомним, в финале Лиги Европы, который состоится 21 августа в Кельне, победителя пары "Интер" – "Шахтер" уже поджидает испанская "Севилья", накануне обыгравшая английский "МЮ" 2:1.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама