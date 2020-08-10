"Интер" стал потенциальным соперником "Шахтера" по 1/2 финала Лиги Европы, обыграв "Байер": видео голов

Итальянский клуб обыграл немцев на их территории со счетом 2:1 - смотрите лучшие моменты противостояния

На стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в немецком Дюссельдорфе определился первый полуфиналист Лиги Европы. Им стал итальянский "Интер", который со счетом 2:1 обыграл при пустых трибунах немецкий "Байер". Мы вели онлайн матча "Интер" – "Байер" 2:1 с видео и фото самых ярких моментов противостояния.

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Обзор матча "Интер" – "Байер" (2:1)

"Интер" – "Байер" – 2:1

Голы: Барелла, 15, Лукаку, 21 – Хаверц, 25

Все голы в этом поединке были забиты еще в первом тайме. На 15-й минуте "Интер" открыл счет. В этом моменте Лукаку не смог нанести результативный удар, но его одноклубник Барелла на добивании точно "шведой" пробил в угол ворот леверкузенцев.

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На 21-й минуте "Интер" удвоил преимущество. Лукаку получил мяч в штрафной "Байера", корпусом оттеснил Тапсоба и в падении протолкнул мяч мимо кипера леверкузенцев Градецки.

Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

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На 25-й минуте "Байер" возродил интригу, отыграв один мяч. Серией ошибок в обороне "Интера" воспользовался Хаверц, сделавший счет 2:1.

Однако более часа игрового времени не хватило "Байеру", чтобы сравнять счет. "Интер" одолел "фармацевтов" 2:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы, где 17 августа в Дюссельдорфе встретится с победителем пары "Шахтер" – "Базель", которые свой четвертьфинал в Гельзенкирхене сыграют во вторник, 11 августа. Смотреть "Шахтер" – "Базель" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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