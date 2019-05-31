"Интер" возглавил тренер, которому Абрамович должен 9 миллионов евро

Последним местом работы Конте был лондонский "Челси", с которым он побеждал в чемпионате Англии

Антонио Конте. Фото: AFP

Итальянский "Интер" на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером Антонио Конте. Титулованный итальянец заменил на посту своего соотечественника Лучано Спаллетти, который проработал в клубе два года и покинул по окончании сезона. Детаи соглашения не сообщаются, но по сведениям СМИ, контракт рассчитан на три сезона.

Последним местом работы Конте был лондонский "Челси". В первом же сезоне итальянец выиграл чемпионат Англии, но затем побил горшки с руководством клуба и покинул команду до истечения контракта. Недавно Конте выиграл суд у "Челси" по делу о компенсации за досрочное расторжение контракта.

Также Конте ранее возглавлял "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену" и "Ювентус", с которым трижды подряд становился победителем Серии А. Под руководством Конте сборная Италии доходила до четвертьфинала Евро-2016, где в серии пенальти уступили Германии.

В этом сезоне "Интер" вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Первый матч с "Айнтрахтом" в Германии завершился вничью – 0:0, а в ответном на своем поле "Интер" проиграл со счетом 0:1 и покинул еврокубки. Смотрите обзор ответного матча "Интер" – "Айнтрахт":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Интер" возглавил тренер, которому Абрамович должен 9 миллионов евро". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"