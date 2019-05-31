Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Интер" возглавил тренер, которому Абрамович должен 9 миллионов евро

31 мая, 12:55

Последним местом работы Конте был лондонский "Челси", с которым он побеждал в чемпионате Англии

Антонио Конте
Антонио Конте. Фото: AFP

Итальянский "Интер" на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером Антонио Конте. Титулованный итальянец заменил на посту своего соотечественника Лучано Спаллетти, который проработал в клубе два года и покинул по окончании сезона. Детаи соглашения не сообщаются, но по сведениям СМИ, контракт рассчитан на три сезона.

Последним местом работы Конте был лондонский "Челси". В первом же сезоне итальянец выиграл чемпионат Англии, но затем побил горшки с руководством клуба и покинул команду до истечения контракта. Недавно Конте выиграл суд у "Челси" по делу о компенсации за досрочное расторжение контракта.

Также Конте ранее возглавлял "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену" и "Ювентус", с которым трижды подряд становился победителем Серии А. Под руководством Конте сборная Италии доходила до четвертьфинала Евро-2016, где в серии пенальти уступили Германии.

В этом сезоне "Интер" вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Первый матч с "Айнтрахтом" в Германии завершился вничью – 0:0, а в ответном на своем поле "Интер" проиграл со счетом 0:1 и покинул еврокубки. Смотрите обзор ответного матча "Интер" – "Айнтрахт":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Италии, Интер Италия, Антонио Конте

Вы сейчас просматриваете новость " "Интер" возглавил тренер, которому Абрамович должен 9 миллионов евро". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Интер" остался без тренера: с Лучано Спаллетти не продлили контракт

Вчера, 11:59

В следующем сезоне "Интер" сыграет с Лиге чемпионов: команда в поиске нового главного тренера

"Губа, как колбаса": девушка звезды "Милана" не хотела жить, увидев себя после пластики

28 мая, 16:25

Аура Руис рассказала о своих страданиях

Спор на Эйфелеву башню и секрет жены Гвардиолы: обзор футбольного уикенда в Европе

27 мая, 11:15

"Барселона" впервые за 5 лет осталась без Кубка, а мама Комана на радостях засыпала чаевыми бармена

Борьба за Лигу чемпионов и выживание: итоги последнего тура чемпионата Италии

26 мая, 23:50

Результаты 38-го тура Серии А, а также турнирная таблица

Грандиозный обмен тренерами готовы провернуть "Милан" и "Монако"

26 мая, 13:08

Дженнаро Гаттузо в межсезонье может оказаться в "Монако", а Леонарду Жардим – в "Милане"

Роналду уже не тот: звезда "Ювентуса" завершит сезон с худшим показателем результативности за 10 лет

25 мая, 15:56

Португальский футболист забил в чемпионате Италии всего 21 мяч

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

"Зачем столько фотошопа": Каменских возмутила сеть свадебным фото

Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех

Как определить, натуральный мед или нет?

Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского

Вознесение Господне: когда и как отмечать, история, традиции

Магнитные бури в июне 2019: когда на Землю обрушатся метеоудары?

Замена маме: как выглядит 14-летняя дочь Моники Беллуччи

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

29 мая, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

28 мая, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

Экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: признание Анны Мандзюк

28 мая, 20:00

У Анны и Виталия растет сын Артем

"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

28 мая, 18:49

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки

Сколько будем отдыхать на Троицу и День Конституции

Донбасс и первые шаги: Разумков о планах Зеленского

Зеленский решился на крайние меры: Рада получила предупреждение
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь