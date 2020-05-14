Интересное начало: ближайший соперник "Баварии" остался без тренера перед возобновлением сезона

В ближайшие выходные после паузы из-за пандемии коронавируса возобновится чемпионат Германии по футболу – первым из европейских национальных турниров. Мы писали, что в Германии официально разрешили играть в футбол в условиях пандемии. Лидер Бундеслиги, мюнхенская "Бавария", в 26-м туре встретится с "Юнион Берлином". При этом у столичного клуба накануне воскресного матча возникли серьезные проблемы.

Главный тренер команды Урс Фишер покинул "Юнион Берлин", о чем информирует официальный сайт клуба. 54-летний специалист сослался на личные причины, о которых публике не сообщили. Клуб утверждает, что уход Фишера никак не связан с коронавирусом. Ведь весь персонал, в том числе тренеры и футболисты, сдали тесты на COVID-19 – они оказались отрицательными.

Готовить команду к домашнему поединку с "Баварией" будут ассистенты главного тренера Маркус Хоффманн и Себастьян Бениг. На момент остановки чемпионата "Юнион" занимал 11-е место среди 18 команд, набрав 30 очков в 25 матчах.

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Матчи чемпионата Германии можно также смотреть на платформе OLL.TV (по подписке).

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