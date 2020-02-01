Ирина Морозюк шокировала сеть необычным исполнением гимна Украины

Девушка была одета в синюю кофту и желтые трусы

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Жена бывшего нападающего "Динамо" Николая Морозюка Ирина у себя в Instagram исполнила гимн Украины. Но сделать она решила это в необычном виде. Ирина сняла видео, в котором находится в синей кофте и желтых трусах и исполняет гимн.

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Позже, девушка удалила эту запись.

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали, что обнаженная жена украинского футболиста пожаловалась на заниженную самооценку. Жена Николая Морозюка сфотографировалась в одних трусиках и рассказала о заниженной самооценке. Девушка разместила фото топлес у себя в Instagram.

Кстати, "Динамо" объявило состав на второй тренировочный сбор в Турции. В воскресенье, 2 февраля, киевское "Динамо" вернется в турецкий Белек, где продолжит подготовку ко второй части сезона.

Не так давно Ирина Морозюк завязала языком узел не веревке,обойдясь без малейшей помощи рук. Девушка умеет не только открывать бутылку грудью, но и многое другое.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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