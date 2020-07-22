Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции

Топлес на траве и без нижнего белья в гостиничном номере - порция новых фото от самой эпатажной женщины украинского футбола

Одна из самых эпатажных женщин украинского футбола Ирина Морозюк снова радует своих подписчиков в Instagram яркими откровенными фотографиями. Экс-супруга футболиста Николая Морозюка и президент аматорского футбольного клуба "Лион" отдыхает в Турции и встретилась на пляже со своим бывшим. Николай играет в чемпионате Турции за "Ризеспор".

Ирина Морозюк показала фото, на котором она топлес лежит на траве, прикрывая грудь кусочками арбуза.

"Сколько прекрасных вещей мы не замечаем вокруг себя, застряв в делах, проблемах, суете, обиде и т.д. Каждый новый день нам предоставляет десятки возможностей. Кайфуйте, отпускайте прошлое, не придумывайте несуществующих качеств, не застревайте в иллюзиях и вообще задумайтесь "не мало ли вы себе позволяете?" – философствует Морозюк под своим эротичным фото.

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Подписчики Ирины оставили под фото с арбузами более 100 комментариев. Вот некоторые из них:

Хочешь быть красивой, ешь арбузы

Ум и красота редко бывают вместе, но твоем случае – это редкость реально. Ты хороша во всем

О, пошел стриптиз

Вспомнил, что еще не ел арбузы этим летом

О май гад, вызывайте пожарку

Ирина ты с другой планеты!

Срочно фото на обложку Vogue

Также Ирина показала фото из своего номера – она сидит на кровати без нижнего белья.

Стриптиз с мячом от Ирины Морзюк:

Ирина Морозюк устроила стриптиз с мячом Видео: Instagram

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