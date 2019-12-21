"Ириски" не порадовали Анчелотти: дебют "Эвертона" на глазах у нового коуча завершился "сухарем"

В Англии состоялся поединок команд, в которых буквально перед игрой назначили новых главных тренеров

Карло Анчелотти / Фото: Reuters

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В чемпионате Англии состоялся матч между командами "Эвертон" и "Арсенал", каждая из которых перед игрой обрела нового главного тренера. Напомним, 20-м наставником в истории "Арсенала" стал Микель Артета.

В свою очередь, "Эвертон" за час до матча с "Арсеналом" возглавил Карло Анчелотти.Контракт итальянского специалиста, который недавно был уволен из "Наполи", рассчитан на четыре с половиной года.

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Порадовать голами своих новых тренером ни "Эвертон", ни "Арсенал" не сумели. Матч "ирисок" против "канониров" завершился "сухарем" – нулевой ничьей 0:0.

Отметим, что как Карло Анчелотти, так и Микель Артета наблюдали за действиями своих команд с трибун. "Эвертоном" и "Арсеналом" в этом поединке руководили исполняющие обязанности главных тренеров – Данкан Фергюсон и Фредди Юнгберг.

Эвертон – Арсенал – 0:0

Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Холгейт, Мина, Динь – Дэвис, Делф (Кин, 72) – Ивоби (Тосун, 11 (Кен, 80)), Сигурдссон, Ришарлисон – Калверт-Льюин

Арсенал: Лено – Мэйтленд-Найлз, Чеймберс, Давид Луис, Сака – Торрейра, Джака – Нельсон, Смит-Роу (Уиллок, 67), Мартинелли – Обамеянг (Ляказетт, 78)

Предупреждения:Дэвис, Сигурдссон – Сака, Чеймберс, Уиллок

Статистика матча "Эвертон" – "Арсенал" (0:0)

Смотрите, как "Арсенал" играл в Лиге Европы со "Стандардом"

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