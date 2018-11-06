Ирландскому клубу запретили носить форму с портретом Боба Марли

У "Богемианса" нет прав наносить изображение известного певца на экипировку

Футбольный клуб из Дублина "Богемианс" сообщил, что вынужден отказаться от формы с портретом певца Боба Марли. Предполагалось, что команда будет использовать такую форму в выездных матчах ирландской Премьер-лиги. Однако с клубом связались представители агентства Боба Марли, которые сообщили, что у "Богемианса" нет прав на изображение, передает ВВС.

Ирландский клуб решил пересмотреть дизайн футболки. Вместо изображения Марли на форму будет нанесен сжатый кулак, как символ "единства, прочности и сопротивления".

В "Богемиансе" отметили, что с момента старта предзаказа на первоначальный вариант формы, клуб получил заказы из более чем 45 стран мира.

Ранее мы рассказывали о том, что очаровательные модели представили новую форму итальянского клуба. "Аталанта" оригинально презентовала новую экипировку.

Напомним, что новую форму презентовало и киевское "Динамо". Домашняя форма выполнена в белом цвете с синей полосой на рукавах, выездная – полностью синяя. В официальном магазине стоимость футболки – 1599 грн.