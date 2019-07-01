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Исчезновение Мораеса и игнор Сидклея: с чем входят в сезон "Шахтер" и "Динамо"

1 июля, 09:18

Сикан штампует голы, Каштру тасует центрбеков, а Хацкевич берет трех U20 и забывает о бразильце

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вчера чемпион страны "Шахтер" вернулся с первого тренировочного сбора, перед этим проведя спарринг в Австрии с болгарским ЦСКА – победа 1:0. Интересно, что этот матч проходил ровно год спустя, день в день, после прошлого товарняка "оранжево-черных" с софийскими армейцами. Тогда дончанам не удалось распечатать ворота соперника. Видимо, потому, что в составе еще не было Данилы Сикана, который стал автором победного гола во вчерашнем поединке. К слову, один из героев недавнего ЧМ среди 20-летних забил и в первом спарринге "горняков", поучаствовав в среду в разгроме "Лудогорца" (3:0).

Смотрите гол Сикана в ворота ЦСКА

Отметим, что вчера Сикан оказался единственным игроком в составе дончан, отбегавшим почти час игрового времени – остальных стартеров Луиш Каштру поменял в перерыве. Незаменимость же чемпиона мира U20 объяснялась просто: в заявке на игру не оказалось основного форварда "оранжево-черных" Жуниора Мораеса. Как нам сказали в "Шахтере", он не травмирован – просто получил отдых.

Ранее стало известно, что защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко на следующий сезон арендован бывшим клубом Луиша Каштру "Виторией Гимарайнш". Осталось всего четверо центрбеков, включая универсала Матвиенко и необстрелянного Бондаря. И в обоих спаррингах Каштру активно тасовал связку в центре обороны. В матче с "Лудогорцем" оба тайма начинала пара Кривцов – Хочолава, а в середине менялась на Бондарь – Матвиенко. А вчера до перерыва играли Кривцов с Матвиенко, после – Хочолава и Бондарь. А в качестве подмены для Исмаили на левом фланге обороны Каштру использовал Сиприано и Бутко.

В целом состав "Шахтера" во встрече с ЦСКА был таким: 1-й тайм – Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Соломон, Сикан; 2-й тайм – Шевченко, Бутко, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Пихаленок, Маркос Антонио, Тете, Алан Патрик, Фернандо, Сикан (Додо 56). После замены Сикана Фернандо выдвинулся на острие атаки, на место левого вингера поднялся Сиприано, оставив свою позицию Бутко, а справа в обороне играл Додо.

Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

А вот кто нескоро появится на поле у дончан – это Максим Малышев. У опорника "горняков", весь прошлый сезон залечивавшего очередную травму колена (весной он несколько раз выходил на замену, отыграв в общей сложности всего 29 минут), на сборах случился новый рецидив травмы. Опять операция, нога в гипсе и туманные перспективы.

 "Горняки" пробудут в Киеве три дня, а в среду утром "Шахтер" вылетит на второй сбор, который пройдет в австрийском Фельдене. Как ожидается, туда вместе с командой отправится и вернувшийся из аренды нападающий Густаво Бланко-Лещук. 

А вот "Динамо" прибыло в Австрию уже вчера. Правда, для киевлян, чуть позже вышедших из отпуска, это только первый тренировочный сбор. На него Александр Хацкевич взял 27 футболистов, среди которых трое чемпионов мира U20 (Попов, Цитаишвили, Кучерук), восстановившийся после травмы испанский форвард Фран Соль и два летних новичка "Динамо": ганский опорник Абдул Кадири и экс-капитан "Зари" Александр Караваев, ранее подписавший с "бело-синими" 4-летний контракт.

Смотрите, как забивает Караваев

А вот бразилец Сидклей, который, по слухам, хочет продолжить карьеру на родине, остался в Киеве. В ближайший четверг на сборы "Динамо" подтянется датчанин Миккель Дуэлунд, получивший дополнительный отдых из-за участия в Евро U21. Вечером того же дня киевляне откроют программу спаррингов – сыграют с румынским "Ботошани". 

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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