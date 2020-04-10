Исчезновение лучшего вратаря мира попало на видео

Бразильский вратарь после карьеры футболиста может смело выступать в цирке

Лучший вратарь мира бразилец Алисон Бекер из английского "Ливерпуля" во время карантина выучил фокус с исчезновением. Голкипер использовал вместо ширмы обычное одеяло и после взмаха исчез прямо на глазах у своей жены. Видео фокуса с исчезновением Алисона было опубликовано в Instagram-канале 433 с описанием: "Алисон тренируется как волшебник, так как футбол... исчез".

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Не менее интересные комментарии оставили подписчики канала:

Исчез… как и твой титул в Премьер-лиге

Исчез… как Адриан в матче против "Атлетико"

INSTAGRAM

Первый болельщик намекал на то, что из-за карантина чемпионат Англии не смогут доиграть и его результаты будут аннулированы. В этом случае "Ливерпуль" не сможет завоевать такие долгожданные медали.

Второй комментарий относился к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Мерсисайдцы доминировали на поле весь матч, но затем две ужасные ошибки сменщика Алисона Адриана лишили "Ливерпуль" путевки в следующий раунд.

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Кстати, как мы писали ранее, герой той встречи футболист "Атлетико" Маркос Льоренте назвал свою собаку в честь домашнего стадиона "Ливерпуля" Энфилд. Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца.

Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико":

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