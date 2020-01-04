Автогол защитника за 15 миллионов евро решил исход матча тура в Испании

"Атлетик" из Бильбао забил два гола в матче с "Севильей", но один из них - в свои ворота

Унаи Нуньес забил гол в свои ворота / Фото: Reuters

В центральном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу "Севилья" принимала "Атлетик" из Бильбао и, несмотря на статус явного фаворита, довольствовалась ничьей. Поединок в пятницу прошел на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершился со счетом 1:1.

Гости первыми забили гол: на 15-й минуте после передачи Иньиго Мартинеса отличился Андер Капа. Хозяева ушли от поражения спустя час, и то – лишь благодаря автоголу. На 60-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник "Атлетика" Унай Нуньес, трансферная стоимость которого оценивается в 15 миллионов евро.

"Севилья" набрала 35 очков и осталась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе "Атлетика" 29 очков и седьмая строчка в таблице.

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Ранее в пятницу в чемпионате Испании самый дорогой украинский вратарь просидел в запасе весь матч "Вальядолида" против "Леганеса". Андрей Лунин попал в заявку на матч, но традиционно не поле не вышел. В этом сезоне в Ла Лиге украинец еще не играл, на его счету только один поединок в Кубке Испании.

Отметим, что "Севилья" также продолжает борьбу в еврокубках. По результатам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы испанский клуб сыграет с румынским "Клужем".

Смотрите обзор матча, в котором "Севилья" громила "Дюделанж" из Люксембурга на выезде. Видео всех семи голов:

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