Исключение команды Зинченко из еврокубков: появился новый прогноз по делу "Манчестер Сити"

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне должен принять решение по апелляции английского клуба

Сегодня, 13 июля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) должен вынести вердикт по апелляции "Манчестер Сити" на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о двухлетней дисквалификации клуба в еврокубках. Ранее появилась информация, что команду Зинченко не выгонят из Лиги чемпионов.

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Однако, похоже, не все так оптимистично для "Манчестер Сити". Испанская газета Marca пообщалась с экспертами по этому вопросу, и ни один из них не верит, что "горожанам" удастся избежать исключения из еврокубков. По их мнению, наиболее благоприятным вариантом для команды Хосепа Гвардиолы является сокращение дисквалификации до одного года.

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

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Напомним, УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" за нарушения правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. УЕФА подчеркнул, что английский клуб не сотрудничал во время расследования.

Ранее тренер "Манчестер Сити" выразил уверенность, что суд отменит наказание УЕФА за нарушение фэйр-плей. "У меня есть большая уверенность и доверие к суду в том, что нам позволят играть в Лиге чемпионов", – заявил Хосеп Гвардиола.

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