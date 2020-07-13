Исключение львовских "Карпат" из Премьер-лиги: Садовый сделал совладельцам клуба предложение

Мэр Львова допускает, что решение о снятии "Карпат" из высшего дивизиона украинского футбола еще можно пересмотреть

Мэр Львова Андрей Садовый допускает, что решение об исключении "Карпат" из Премьер-лиги еще может быть пересмотрено, и обратился к совладельцам клуба с предложением. Напомним, ранее за неявку на два матча с "Мариуполем" знаменитый львовский клуб сняли с соревнований, засчитав ему в оставшихся играх сезона технические поражения.

"Для меня это шок, – заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Андрей Садовый. – Я до конца не могу поверить, что такое возможно. Когда я встречался с новым совладельцем клуба (Олегом Смалийчуком – Ред.), он имел очень оптимистические намерения решить все проблемы, чтобы команда продолжала играть. Этот финт, когда команда не поехала на два матча, и быстрое исключение... Возможно, это решение еще можно пересмотреть. Для львовян это очень серьезная пощечина"

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

/ Фото: Сегодня

"У "Карпат" два совладельца – 50 на 50. Они должны садиться за стол и находить взаимопонимание. Я готов предоставить свой кабинет, собирайтесь здесь. Должна быть готовность каждой стороны. Мы будем собираться вместе с главой областной администрации и пытаться приглашать этих совладельцев. Друзья мои, нельзя так поступать", – заявил Андрей Садовый

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Ранее были названы премиальные игрокам "Карпат" за последний матч перед крахом клуба. По данным СМИ, за волевую ничью в дерби со "Львовом" им заплатили по 4 400 гривен.

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